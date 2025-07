Z Wielkopolski na jubileuszu kapłaństwa przy grobie św. Jana Pawła II

Grupa księży z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji kaliskiej świętowała 30. jubileusz swego kapłaństwa podczas czwartkowej Mszy przy grobie św. Jana Pawła II. Wśród nich był abp Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze. „Zaczynaliśmy swoje życie kapłańskie 30 lat temu od wizyty u Jana Pawła II i przyjeżdżamy do niego” – mówił Vatican News abp Tomasz Grysa.

Wojciech Rogacin – Watykan

„Wielkie wzruszenie. Jest za co dziękować Bogu” – mówili po Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II kapłani, którzy przybyli na swój jubileusz. Na Mszy św., której przewodniczył abp Andrzej Józwowicz, a koncelebrowało ją około 80 kapłanów, zgromadziła się również liczna rzesza pielgrzymów z Polski.

Przesłanie Jana Pawła II

„Przyjechaliśmy przede wszystkim, żeby świętować nasz jubileusz kapłański, tym bardziej, że zaczęliśmy nasze życie kapłańskie od wizyty u Jana Pawła II 30 lat temu. Wtedy on nam powiedział: ‘Trzymajcie się razem’ i tak przyjeżdżamy ciągle do niego” – powiedział Vatican News abp Tomasz Grysa.

We Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski

To spotkanie z Janem Pawłem II przed 30 laty odbyło się w uroczystość Najświęszego Serca Pana Jezusa. Młodzi księża, będący wtedy u początku swej drogi kapłańskiej sprawowali razem z Janem Pawłem II Mszę św. w Pałacu Apostolskim o godzinie 7.30. „To właśnie tam na zakończenie usłyszeliśmy z ust Papieża Polaka te słowa: ‘Trzymajcie się razem, chłopaki’. I to przesłanie idzie z nami 30 lat” – mówi ks. Waldemar Twardowski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu.

Ks. abp Tomasz Grysa dodaje, że to wezwanie Jana Pawła II zachowali. „Spotykamy się regularnie w różnych miejscach. Podtrzymujemy naszą kapłańską więź” – dodaje arcybiskup, który swoich współbraci w kapłaństwie gościł także na Madagaskarze.

Abp Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze

„Dziś ze wzruszeniem i dumą stajemy przy grobie św. Jana Pawła II, gdyż możemy powiedzieć, że trzymamy się razem” – mówi również ks. Zbigniew Szlachetka z parafii Otorowo.

Jest za co dziękować i o co prosić

Jak mówili Vatican News kapłani uczestniczący w jubileuszu, to m.in. wspólna modlitwa pozwala utrzymać tę więź, o którą prosił Jan Paweł II. „Jest za co dziękować Panu Bogu i jest też o co prosić właśnie za wstawiennictwem św. Jana Pawła” – mówi inny kapłan archidiecezji poznańskiej, ks. Zbigniew Gutowski.

Księża podkreślali także inne przesłanie Jana Pawła II, zwłaszcza to, kiedy mówił o potrzebie zachowania chrześcijańskich korzeni oraz o tym, że człowieka nie można w pełni zrozumieć bez Chrystusa.

Wdzięczni Franciszkowi i Leonowi XIV

Podczas swego jubileuszu 30-lecia kapłaństwa, świętowanego w Watykanie, kapłani z archidiecezji poznańskiej i diecezji kaliskiej pod przewodnictwem abp Grysy przeżywają także Jubileusz Nadziei. Wyrazili wdzięczność Papieżowi Leonowi XIV za niesienie tego właśnie przesłania nadziei, która nie zawodzi, które z takim przekonaniem głosił papież Franciszek.