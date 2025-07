Wspólny apel w sprawie Gazy: nic nie usprawiedliwia masakry niewinnych

Kard. Matteo Zuppi, metropolita boloński i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, oraz Daniele De Paz, przewodniczący Wspólnoty Żydowskiej w Bolonii podpisali wspólny apel dotyczący sytuacji w Gazie: „Żadna przyczyna nie może usprawiedliwić masakry niewinnych” – podkreślili.

Vatican News

Dość wojny

„Niech zamilknie broń, niech ustaną działania militarne w Gazie i ostrzał rakietowy Izraela. Niech zakładnicy zostaną uwolnieni, a ciała zmarłych zwrócone. Niech głodni zostaną nakarmieni, a ranni otoczeni opieką. Niech zostaną otwarte korytarze humanitarne. Niech zakończy się okupacja ziem, które są przeznaczone dla innych. Trzeba wrócić na drogę dialogu, jedynej alternatywy wobec zniszczenia”. To słowa wspólnego oświadczenia arcybiskupa Bolonii, kard. Matteo Zuppiego i przewodniczącego Wspólnoty Żydowskiej w Bolonii, Daniele De Paza. „Przyłączamy się do wołania zranionej ludzkości, która nie chce i nie może przyzwyczaić się do horroru przemocy: dość wojny. Jest to wołanie Palestyńczyków i Izraelczyków oraz tych, którzy wciąż wierzą w pokój, świadomi, że może on nadejść tylko poprzez spotkanie i zaufanie” – dodali.

Ból, który jednoczy

Kard. Zuppi i Daniele De Paz potępili „każdy akt terrorystyczny, który uderza w bezbronnych cywilów” i podkreślili, że „żadna przyczyna nie może usprawiedliwić masakry niewinnych. Zginęło zbyt wiele dzieci. Na nienawiści nigdy nie zbuduje się bezpieczeństwa. Sprawiedliwość dla narodu palestyńskiego, podobnie jak bezpieczeństwo dla narodu izraelskiego, możliwe są tylko dzięki wzajemnemu uznaniu, poszanowaniu podstawowych praw i woli prowadzenia dialogu”.

Na zakończenie zaapelowali o odrzucenie „wszelkich form antysemityzmu, islamofobii i chrystianofobii” oraz wezwali „włoskie i międzynarodowe instytucje do odwagi i jasności umysłu, by tworzyły przestrzenie do spotkania i wspierały na wszystkie sposoby odważne drogi pokoju. Niech ból jednoczy, a nie dzieli. Niech ból nie rodzi kolejnego bólu. Dialog nie jest oznaką słabości, lecz siły. Pokój jest zawsze możliwy. I zaczyna się tutaj, od nas. Niech wszyscy się zatrzymają!”.