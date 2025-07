Wietnam: 40 nowych kapłanów w miesiącu Serca Jezusowego

Tegoroczny czerwiec przyniósł Kościołowi w Wietnamie wyjątkową radość – święcenia 40 nowych kapłanów. Dar dla tamtejszego Kościoła zbiegł się z miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – donosi Agencja Fides.

Karol Darmoros

Radość owczarni

24 czerwca sześciu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w diecezji Da Nang. Uroczystej Mszy świętej z tej okazji przewodniczył abp Joseph Dang Duc Ngan, metropolita Hue i administrator apostolski diecezji Da Nang. „Zostaliście wyświęceni, aby być ‘Alter Christus’ – drugim Chrystusem, by stać się pasterzami Ludu Bożego, nie żyjąc dla siebie, lecz dla wszystkich” – powiedział hierarcha, zwracając się do nowych kapłanów.

Odwołując się do postaci św. Jana Chrzciciela abp Dang Duc Ngan podkreślił, że „kapłaństwo nie czyni człowieka doskonałym w dniu święceń”. Argumentował, że ten sakrament to droga codziennego wzrastania w Chrystusie i nieustannego umacniania się w Duchu Świętym. Wszystko po to – by jak wyjaśniał arcybiskup – „pełnić misję Kościoła w radości i prawdziwej miłości”.

Nowi pasterze w delcie Mekongu

Dzień później, 25 czerwca, w katedrze w Soc Trang, w diecezji Can Tho, biskup Peter Le Tan Loi wyświęcił 13 nowych kapłanów. Wezwał wiernych do modlitwy i duchowego wsparcia dla neoprezbiterów. „Towarzyszmy im, by zawsze prowadzili życie zgodne ze swoją tożsamością pasterską: pokorne, święte i oddane owczarni” – apelował hierarcha.

„Nie jesteście jak roboty”

Zwieńczeniem miesiąca była uroczystość 27 czerwca – w dniu poświęconym uświęceniu kapłaństwa – w archidiecezji Ho Chi Minh, gdzie 21 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Abp Joseph Nguyen Nang w homilii przypomniał, że kapłani nie są robotami ery nowoczesności. „Ma na sercu wolę Boga, by w każdym działaniu – liturgicznym, duszpasterskim i charytatywnym – przekazywać Dobrą Nowinę” – tłumaczył. Także w czerwcu, w Sanktuarium Matki Bożej w Bai Dau w diecezji Ba Ria, bp Emmanuel Nguyen Hong Son udzielił święceń diakonatu sześciu seminarzystom.

Święcenia prezbiteratu i diakonatu podkreślają rozwój Kościoła w tym kraju. Według różnych szacunków, w 100-milionowym Wietnamie żyje nieco ponad 7 mln katolików.