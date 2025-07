Ukraińscy kapelani: pomagamy żołnierzom i rodzinom leczyć rany wojny

Kierujący Wydziałem Duszpasterstwa Wojskowego na Ukrainie bp Bohdan Manyszyn po zakończonym synodzie w Rzymie przedstawił różne inicjatywy wspierające tych, którzy wrócili z frontu lub stracili swoich bliskich: „Staramy się przypominać, że nawet kiedy sami cierpimy, zawsze możemy pomóc tym, którzy cierpią bardziej. To my potrzebujemy ich – służąc im, możemy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy chrześcijanami”.

Svitlana Dukhovych – Watykan

„Człowiek, który był na wojnie, nigdy nie wróci do domu taki sam jak przedtem, ale może przemienić to głębokie doświadczenie w coś, co niesie pokój” – zauważył bp Bohdan Manyszyn, biskup pomocniczy eparchii stryjskiej i szef Wydziału Duszpasterstwa Wojskowego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. „Dziś my, kapelani, podobnie jak wolontariusze, lekarze i rodziny żołnierzy, jesteśmy tymi, którzy znajdują się na granicy między pokojem a wojną. Musimy zrobić wszystko, aby ludzie nie przynosili wojny do swoich domów” – powiedział w wywiadzie dla mediów watykańskich po zakończeniu obrad Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który odbywał się w Rzymie od 30 czerwca do 10 lipca na temat: Duszpasterstwo rodzin w czasach wojny. „Niezbędnym warunkiem towarzyszenia tym rodzinom i innym osobom w trudnej sytuacji – podkreślił – jest świadomość, że to my potrzebujemy ich: służąc im, możemy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy chrześcijanami, jak bardzo jesteśmy blisko Boga, jak bardzo czujemy się kochani i jak bardzo potrafimy kochać”.

Bp Bohdan Manyszyn gościem mediów watykańskich

Projekty, inicjatywy, szkolenia

Wśród inicjatyw Wydziału Duszpasterstwa Wojskowego mających na celu wsparcie rodzin żołnierzy znajduje się projekt „Kobiety bohaterów”, kierowany przez Natalię Dubczak – weterankę i matkę żołnierza poległego na wojnie. Inicjatywa obejmuje szkolenia i spotkania, ale przede wszystkim tworzenie społeczności – obecnie działa już ponad dwadzieścia siedem takich rodzinnych kręgów, czyli wspólnot rodzin żołnierzy. „Szukamy metod i podejść, które pomogą tym ludziom leczyć rany wojenne, dać czas na przeżycie żałoby, a także przypomnieć sobie, że nawet gdy czujemy się źle, zawsze możemy pomóc tym, którzy mają gorzej. To pomoże nam się podnieść” – wyjaśnił bp Manyszyn.

Zbiórka ofiar na konsultacje psychologiczne

Szef ukraińskich kapelanów dodał, że eparchia stara się wspierać rodziny żołnierzy zaginionych i poległych na froncie: „W 2016 r. rozpoczęliśmy wielkopostną inicjatywę zbierania ofiar na specjalny fundusz, dzięki któremu zapewniamy pomoc, w tym wsparcie psychologiczne dla dorosłych i dzieci. Prowadzimy grupy wsparcia, organizujemy pielgrzymki. Ważne jest, aby rodziny żołnierzy czuły, że ich poświęcenie nie jest daremne, że ktoś jest przy nich i mówi: «Chcemy wejść do waszego życia i chcemy uczestniczyć w waszym poświęceniu. Poświęceniu, które nie jest daremne»”.

Bp Bohdan Manyszyn udziela Komunii św. żołnierzom

Nadanie sensu cierpieniu

Dla tych, którzy stracili bliskich, nadanie sensu cierpieniu ma fundamentalne znaczenie – podkreślił biskup. „Nikt nie ucieknie przed cierpieniem, ale człowiek, dla którego wiara oznacza relację z Bogiem, może przygotować się do przekroczenia progu nadziei – jak mówił Jan Paweł II – a potem progu wieczności”. „Każde cierpienie to narodziny czegoś nowego – wyjaśnił hierarcha – ale to my musimy nadać mu sens. Jeśli tego nie zrobimy, popadniemy w rozpacz. Nie powinniśmy jednak odrzucać tego, co ludzkie, ponieważ Bóg stworzył nas z emocjami i łzami. Okres, który przeżywa Ukraina, jest czasem żałoby i musimy być w stanie go przeżyć. Ale kluczowe jest, aby nie pozostawiać samych tych, którzy doświadczają straty – musimy zapewnić im wsparcie. Bardzo często wystarczy po prostu być obecnym”.