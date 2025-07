Siostry zakonne niosą pomoc migrantom i uchodźcom w Ghanie

Wraz ze zmianami szlaków migracyjnych w Afryce Zachodniej siostry ze Zgromadzenia Maryi Matki Kościoła (SMMC) zapewniają wsparcie na pierwszej linii społecznościom przesiedleńców w obozie w Aflao, jednej z najbardziej przeludnionych struktur w tym zachodnioafrykańskim kraju.

S. Agnes Mercy Nyatsoe – Watykan

Podróż s. Mary-Consolaty Serwah Ntenye rozpoczęła się od powołania do służby osobom wykluczonym i bezbronnym, co zaprowadziło ją do Aflao – przygranicznego miasta na południu Ghany i kluczowego punktu wjazdowego dla migrantów i uchodźców. Tutaj siostry ze Zgromadzenia Maryi Matki Kościoła (SMMC) uruchomiły Program Przyjmowania Migrantów i Uchodźców.

S. Mary-Consolata Serwah Ntenye, koordynatorka Programu Przyjmowania Migrantów i Uchodźców

Aflao, położone w pobliżu granicy między Togo a Ghaną, przyjmuje coraz większą liczbę uchodźców z krajów takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso i Togo. Obóz w Aflao stał się zarówno miejscem schronienia, jak i cierpienia, charakteryzującym się ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, edukacji i podstawowych usług.

Program prowadzony przez siostry odpowiada na te potrzeby poprzez praktyczne wsparcie. Jako koordynatorka s. Mary-Consolata kierowała inicjatywami skupiającymi się na opiece zdrowotnej, edukacji i środkach do życia dla osób przesiedlonych.

Dostęp do opieki zdrowotnej jest kluczowym priorytetem

„Wielu uchodźców i migrantów nie ma dostępu do opieki medycznej, a problem ten pogłębiają niestabilne warunki życia” – wyjaśnia zakonnica, która współpracuje z lokalnymi klinikami i wolontariuszami, zapewniając bezpłatne konsultacje, niezbędne leki oraz edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej i opieki nad małymi dziećmi.

Edukacja jako emancypacja

S. Mary-Consolata przyczyniła się do uruchomienia programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w społecznościach uchodźców i migrantów. Celem tych działań jest przygotowanie dzieci do oficjalnej edukacji oraz pomoc dorosłym w opanowaniu umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia. Współpracuje również z lokalnymi szkołami, aby zagwarantować, że dzieci uchodźców nie zostaną wykluczone z systemu edukacji.

Głos na rzecz praw człowieka

Oprócz świadczenia usług, program wspiera również prawa migrantów i uchodźców. S. Mary-Consolata otwarcie sprzeciwia się wyzyskowi, dyskryminacji i odmawianiu ochrony prawnej. Jej praca ukazuje wyzwania, w których obliczu stają osoby przesiedlone, i zwraca uwagę na przysługującą im ochronę wynikającą z prawa międzynarodowego.

Inicjatywa ta otrzymuje również wsparcie Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która zapewnia finansowanie działań na rzecz wykluczonych społeczności.

Spójność społeczna

Program prowadzony przez siostry Maryi Matki Kościoła promuje również jedność między uchodźcami, migrantami i lokalną społecznością Ghany. Dialog i wspólne projekty mają na celu zmniejszenie napięć i budowanie spójności społecznej. Wysiłki s. Mary-Consolaty koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, pomagając ludziom stać się samowystarczalnymi i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Wyzwania na przyszłość

Pomimo osiągniętych postępów program boryka się z pewnymi ograniczeniami. „Rosnąca liczba uchodźców i migrantów stanowi ogromne obciążenie dla zasobów” – ubolewa siostra. Ograniczone fundusze, słaba infrastruktura i niestabilność w regionie utrudniają działania. Mimo to zakonnica nieustannie angażuje się w poszerzanie zakresu działania i poszukiwanie nowych sposobów reagowania na pojawiające się potrzeby.