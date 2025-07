Rzym: tłumy przy trumnie z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego

Z okazji Jubileuszu Młodzieży do Rzymu przywieziona została trumna z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego, która do 4 sierpnia będzie wystawiona w Bazylice NMP Sopra Minerva. Mszy św., podczas której relikwie błogosławionego tercjarza dominikańskiego zostały wprowadzone do świątyni, przewodniczył papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Baldo Reina. Od tej pory, liczni młodzi pielgrzymi i mieszkańcy Rzymu modlą się w tym miejscu, prosząc o wstawiennictwo "Człowieka Ośmiu Błogosławieńsw".

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Pośród współbraci

Trumna z ciałem błogosławionego i skromnym napisem „verso l’alto” (ku górze), słowami, które stały się dewizą życiową bł. Pier Giorgia Frassatiego, jest wystawiona u stóp głównego ołtarza w świątyni, którą opiekują się dominikanie – współbracia młodego błogosławionego tercjarza dominikańskiego. W tej samej bazylice, położonej w centrum miasta, tuż obok Panteonu, spoczywają również doczesne szczątki św. Katarzyny ze Sieny — świętej, do której bł. Pier Giorgio miał szczególne nabożeństwo. Bowiem to jej pisma towarzyszyły młodemu mężczyźnie, gdy rozeznawał decyzję o wstąpieniu do trzeciego zakonu.

Posłani na służbę

Podczas Mszy św. kard. Baldassare Reina udzielił błogosławieństwa czterem tysięcy wolontariuszy, którzy włączą się w obsługę Jubileuszu Młodzieży. W homilii hierarcha wskazywał, że bł. Pier Giorgio jest dziś wzorem i przewodnikiem dla młodzieży, często narażonej na samotność, mającej trudności z modlitwą i stawiającej czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą m.in. wciąż rozszerzający się świat wirtualny, dający złudne poczucie bycia we wspólnocie.

Trumna z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego w Rzymie (autore: ks. Marek Weresa)

„Kuszeni jesteśmy, by sądzić, że jesteśmy zjednoczeni, bo jesteśmy nadmiernie połączeni — mówił — jednak w rzeczywistości jesteśmy samotni. Pier Giorgio uczy nas, jaką moc ma modlitwa, by samotność nie przerodziła się w izolację. Pokazuje nam, że w zaledwie 24 lata można osiągnąć cel w pełni spełnionego życia w Bogu. Prośmy go o wstawiennictwo, by dobrze przeżyć nasze życie”.

Przewodnik na Rok Święty Nadziei

Ojcowie dominikanie, dla których przybycie trumny z ciałem bł. Pier Giorgia jest niczym „powrót brata do domu”, przygotowali szereg inicjatyw, które w najbliższym tygodniu pomogą młodym ludziom lepiej poznać ich „rówieśnika sprzed stu lat”. Bowiem to właśnie w tym roku 4 lipca, przypadła setna rocznica jego śmierci. Ze względu na zaangażowanie w pomoc najuboższym i odrzuconym, bł. Pier Giorgio, nazywany „Człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw”, staje się też dla młodych ludzi wzorem tego, co znaczy nieść nadzieję tam, jej brakuje – co wpisuje się w trwający Rok Święty i może być inspiracją do osobistego zaangażowania w tym czasie.

Trumna z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego w Rzymie (autore: ks. Marek Weresa)

Ciało bł. Pier Giorgia Frassatiego będzie wystawione w rzymskiej bazylice do 4 sierpnia. Każdego dnia w świątyni będą się odbywały nabożeństwa z udziałem młodzieży. W przeszłości przy trumnie z relikwiami błogosławionego modlili się m.in. uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz w Sydney.