Rzym: przywieziono krzyż z nieśmiertelników – niezwykłą relikwię z czasów II wojny światowej

Z okazji Jubileuszu Młodzieży w rzymskim kościele Saint-Yves-des-Bretons pielgrzymi mogą modlić się przed niezwykłą relikwią z czasów II wojny światowej – krzyżem z nieśmiertelników, związanym z historią bł. Marcela Callo, młodego Francuza, który zmarł w opinii świętości w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Mathausen-Gusen II w 1945 r.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Krzyż z kwiatów

La croix d’immortels, czyli dosłownie: krzyż z nieśmiertelników, to bukiet z kwiatów o tej samej nazwie (znanych też jako kocanka ogrodowa), ułożonych w formie krzyża. Jego historia sięga czasów II wojny światowej. Został on po kryjomu ułożony z kwiatów przez Camille’a Milleta, towarzysza Marcela Callo i współwięźnia w niemieckim zakładzie karnym w Gotha. Millet, który w czasie wojny pracował przymusowo jako ogrodnik, zdołał bowiem przemycić nieśmiertelniki na teren zakładu.

Świadek modlitw w obliczu zagłady

Więźniowie, a wśród nich Marcel Callo, modlili się przed nim każdego dnia i już fakt, że nie został on skonfiskowany przez władze więzienia, był niezwykły. Kiedy wszyscy, oprócz jednego z nich, zostali wywiezieni z Gothe do obozów koncentracyjnych, krzyż udało się ocalić z pomocą jednego z niemieckich jeńców, który po wojnie oddał go ks. Jeanowi Lecoq – byłemu współwięźniowi i kapelanowi osadzonych. Po latach okazało się, że jest on jedynym materialnym „świadectwem” głębokiej pobożności, jaka cechowała współwięźniów, wśród których byli przyszli męczennicy za wiarę, z tym bł. Marcel Callo.

Na nowo odkryta karta historii

Kwiatowy krucyfiks, który, pomimo upływu lat, w niewytłumaczalny sposób zachował swój kształt, został ostatecznie przekazany francuskiemu Kościołowi i jest przechowywany w diecezji Rennes. Stał się inspiracją, by przypomnieć szerszej publiczności losy męczenników za wiarę chrześcijańską w nazistowskich Niemczech.

Z okazji Jubileuszu Młodzieży został przywieziony do Rzymu, gdzie pielgrzymi będą się mogli modlić przy nim w godzinach otwarcia kościoła Saint-Yves-des-Bretons: od wtorku do czwartku włącznie od 9.30 do 14.00 i w piątek od 9.30 do 10.30. We wtorek i czwartek o godz. 21.00 będą tam mogli obejrzeć film, poświęcony bł. Marcelowi Callo.