Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych do Rzymu,

Rowerem do Rzymu: młodzieżowa pielgrzymka, która zmienia serca

28 lipca pielgrzymi na rowerach dotrą do Wiecznego Miasta. Wyruszyli 15 lipca z Chełma, by przemierzyć Polskę, Czechy, Austrię i Włochy, pokonując setki kilometrów w duchu modlitwy, wdzięczności i przyjaźni. Ich celem jest udział w Jubileuszu Młodzieży i spotkanie z Papieżem. To coś więcej niż wyprawa. To świadectwo wiary, determinacji i wspólnoty. Rowerowa pielgrzymka do Rzymu nie kończy się w Wiecznym Mieście – trwa w sercach uczestników jeszcze długo po powrocie.

ks. Marek Weresa – Watykan To wyjątkowa wyprawa – zarówno duchowo, jak i fizycznie. Uczestnicy tworzą Chełmską Pielgrzymkę Rowerową Młodych do Rzymu, w której bierze udział 25 osób oraz 4 osoby z obsługi. Grupie przewodzą ks. Karol Mazur, wikariusz parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie oraz ks. Janusz Kopczyński, proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Młodzi z całej Polski – jedna droga, jedna wiara Pielgrzymi pochodzą z różnych regionów Polski, reprezentują m.in.: Chełm, Mińsk Mazowiecki, Lublin, Kraków. Większość uczestników to młodzież między 18 a 25 rokiem życia, ale nie brakuje także młodszych i starszych rowerzystów. „Grupa jest bardzo zróżnicowana – zarówno pod względem sprawności fizycznej, jak i duchowego doświadczenia - powiedział mediom watykańskim ks. Karol Mazur. - Codziennie uczestniczymy we Mszy św., modlimy się na różańcu podczas postojów. Każdego dnia mamy rozważania, cytat, intencję i temat – to niesamowite przeżycie”. Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych do Rzymu Z potrzeby serca i ducha Każdy z uczestników wyruszył w drogę z osobistą intencją i motywacją. „Postanowiłem podjąć to wyzwanie, by rozwijać się duchowo, poznać nowych ludzi i rzucić sobie wyzwanie. Mam nadzieję, że spotkam wartościowe osoby, które pomogą mi się dalej rozwijać w wierze” - wskazał Franciszek Górniak, jeden z młodych pielgrzymów. Łukasz Haczyk dodał, że na pielgrzymce „atmosfera jest niesamowita”. Osobiście ma nadzieję, że „pozwoli mu to lepiej poznać siebie i zbliżyć się do Boga”. Kolejny z pątników, Tomasz Sternalski powiedział, że pielgrzymka jest najpierw dziękczynieniem Panu Bogu. W jego przypadku, konkretnie za ukończenie studiów medycznych. Dodał: „Czekam też na spotkanie z Papieżem i jego słowo do młodych”. „Ta podróż to moje dziękczynienie Bogu za pomoc w życiu, za zdrowie i pokój w rodzinie” - wskazała Aleksandra Mroczek. Zrodzone z doświadczenia, prowadzone modlitwą Pomysł zorganizowania pielgrzymki zrodził się w sercu ks. Karola Mazura po wcześniejszych doświadczeniach z pielgrzymkami do Częstochowy, Fatimy i Rzymu – głównie z dorosłymi. Tym razem przyszedł czas na młodzież. Przygotowania trwały ponad rok i obejmowały spotkania formacyjne, zgrupowania rowerowe – służące przygotowaniu fizycznemu oraz indywidualne rozmowy i spotkania online. Program duchowy przygotował ks. Janusz Kopczyński. Rzym i spotkanie z Papieżem Pielgrzymi planują dotrzeć do Wiecznego Miasta w poniedziałek, 28 lipca, aby uczestniczyć w Jubileuszu Młodzieży. Będzie to największe i najbardziej oczekiwane spotkanie w Roku Jubileuszowym. Uczestnicy pielgrzymki rowerowej do Polski wrócą samolotem 3 sierpnia. „Cieszymy się ogromnie, bo jedziemy w wierze, modlitwie i radości. Po przekroczeniu Alp mamy nadzieję zachwycać się Adriatykiem, a później dotrzeć do Wiecznego Miasta” - podsumowuje ks. Karol Mazur. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.