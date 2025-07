Kościół św. Ludwika w Rzymie

Jubileusz 2025: Relikwie Jana Marii Vianneya i Jana Eudesa we francuskim kościele w Rzymie

Młodzi, którzy przybędą do Rzymu na Jubileusz Młodzieży będą się mogli pomodlić przed relikwiami św. Jana Marii Vianneya i św. Jana Eudesa. Zostały one sprowadzone do kościoła św. Ludwika, nieopodal Panteonu. Pozostaną tam do 8 września. Okazją jest oczywiście Rok Święty, a także stulecie kanonizacji obu francuskich świętych, o których Pius XI powiedział, że potrafili łączyć niezwykłą świętość życia ze zdumiewającą skutecznością apostolstwa.

Krzysztof Bronk i Paul Boyer – Watykan Zdobyć serca dla Chrystusa Jak przypomina generał założonego przez św. Jana Eudesa zgromadzenia, Pius XI uważał tego siedemnastowiecznego kapłana za wzór kaznodziei i misjonarza, ponieważ wykazywał się elokwencją, która jest nie tyle miła dla ucha, co skutecznie potrafi zdobyć serce dla Chrystusa. Jan Eudes przynagla do głoszenia Ks. Jean-Michelem Amouriaux zauważa, że postać św. Jana Eudesa przypomniał niedawno Leon XIV w przesłaniu z okazji 100-lecia jego kanonizacji. Jest to święty, który powinien nas przebudzić, abyśmy szli do ludzi i głosili im dobrą nowinę Ewangelii – dodaje generał eudystów. Dbać o życie duchowe dzieci i młodzieży Jego zdaniem w sposób szczególny odnosi się to do ludzi młodych. Jan Eudes mówił o sobie, że już w wieku 12 lat zaczął poznawać Boga. „Bardzo mi się podoba to wyrażenie – przyznał ks. Amouriaux. - ponieważ pokazuje, że miał doświadczenie duchowe już jako młody człowiek, jako nastolatek. To nam mówi, że młodzi ludzie, dzieci, nastolatki mają doświadczenia duchowe i że naszym obowiązkiem jest umożliwić im ich przeżywanie i towarzyszyć im w tym". Ślub gorliwości o zbawienie dusz Ks. Amouriaux podkreśla, że do takiej postawy zobowiązuje eudystów ich święty założyciel. To za jego sprawą obok ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składają oni dodatkowy, czwarty ślub: gorliwości o zbawienie dusz.