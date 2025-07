Przyjechali do Rzymu, bo wierzą, że „Kościół młodych” nadal żyje

Młodzi ludzie z Polski wybrali drogę – z jednej strony – niełatwą, często gorącą i męczącą, ale – z drugiej strony – jak sami mówią, pełną dobra, nadziei i wspólnoty. Jubileusz Młodzieży w Rzymie, który dziś się rozpoczyna jest dla nich czymś więcej niż wydarzeniem religijnym; to spotkanie z żywym Kościołem i samymi sobą.

ks. Marek Weresa – Watykan

Jubileusz Młodzieży w Rzymie nie jest dla nich tylko wydarzeniem religijnym; to okazja do dotknięcia żywej wspólnoty, odkrycia wiary w codzienności i odczucia, że Kościół, mimo przeciwności, żyje. Że młodzież nie tylko nie odeszła, ale wraca – z nadzieją, radością i misją.

Z Polski do Wiecznego Miasta przybyło 20 tys. pielgrzymów. Msza św. na rozpoczęcie jubileuszowego spotkania będzie celebrowana we wtorek, 29 lipca o godz. 19:00 na Placu Św. Piotra. Poniedziałek jest czasem, kiedy grupy przybywają do Rzymu i kwaterują się w wyznaczonych miejscach.

Otworzyć się na człowieka

„Dla mnie pielgrzymowanie to spotkanie z niewyobrażalną dobrocią ludzi” - wskazała Justyna Marciniak w rozmowie z mediami watykańskimi, która do Rzymu przybyła wraz z ponad 40-osobową grupą młodzieży z Archidiecezji Krakowskiej. „Gdy ktoś poda wodę, weźmie twój plecak, gdy jest za ciężki. […] To doświadczenie prawdziwego człowieczeństwa w prostych gestach” - dodała. Dla Justyny pielgrzymka nie jest tylko fizycznym wysiłkiem; to zanurzenie się w duchowej rzeczywistości, w której zmęczenie nie odbiera sił, ale otwiera na drugiego człowieka.

Siła wspólnoty Kościoła

Piotr Szybowski zaznaczył, że czas Roku Jubileuszowego ma dla niego wymiar szczególny. „Poczułem, że ten Rok Święty trzeba przeżyć świadomie. Rzym i Jubileusz Młodzieży wydały mi się czymś, co jest mi najbliższe”. Podróż stała się dla niego okazją nie tylko do modlitwy, ale też do spotkania z innymi – z ich kulturą, wrażliwością, sposobem przeżywania wiary. „To doświadczenie Kościoła jako wspólnoty międzynarodowej” - dodał.

Młodzież z Archidiecezji Krakowskiej wskazuje także, że jubileuszowe spotkanie ma także wymiar świadectwa. „W czasach, gdy mówi się o odejściu młodych od Kościoła, tu widzisz, że oni są. I że są razem. Choć warunki bywają trudne, nawet «masakryczne», to właśnie tam odnajduje się prawdziwą siłę wspólnoty” - wspomina Aleksandra Tyrańska.

Pielgrzymowanie będące symbolem nadziei

Pielgrzymowanie nie jest tu tylko drogą – staje się symbolem nadziei. Dominika Pers wskazała: „Bycie pielgrzymem nadziei to pokazywanie swoim życiem, że nie wszystko jest stracone, że dobro nadal istnieje i że można działać bezinteresownie”. To nie deklaracje, ale małe czyny mają według niej największą moc przekonywania i uzdrawiania świata.

Goście mediów watykańskich podkreślili, że nie przyjechali z wygórowanymi oczekiwaniami wobec rozpoczynającego się Jubileuszu Młodzieży. „Przyjechałam z otwartością, bez planów, by nie przegapić tego, co Duch Święty chce mi pokazać” - powiedziała Aleksandra Tyrańska. Dla innej kluczowe będzie po prostu, aby „dobrze spędzić czas w ogromnej radości i zmęczeniu, w którym właśnie rodzi się wspólnota”.