Przewodniczący KEP na V Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Przewodniczący KEP: Okażmy naszym babciom i dziadkom, że są kochani, doceniani i potrzebni w naszych rodzinach i wspólnotach Niech Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie sposobnością do spotkań międzypokoleniowych i do wyrażenia wobec osób starszych, że ich życiowe doświadczenie może być źródłem mądrości dla młodszego pokolenia – zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji przypadającego 27 lipca Dnia Dziadków i Osób Starszych.

BP KEP

Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku i obchodzony jest w pobliżu liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny. W tym roku będzie mu towarzyszył temat zaczerpnięty z Księgi Mądrości Syracha: „Szczęśliwy, kto nie stracił swej nadziei”, który nawiązuje do przeżywanego Roku Jubileuszowego.

Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę, że Dzień ten jest okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób obecność osób starszych może stać się znakiem nadziei w każdej rodzinie i wspólnocie parafialnej. „Niech ten Dzień będzie sposobnością do spotkań międzypokoleniowych i do wyrażenia wobec osób starszych, że ich życiowe doświadczenie może być źródłem mądrości dla młodszego pokolenia” – życzył.

„Okażmy naszym babciom i dziadkom, że są kochani, doceniani i potrzebni w naszych rodzinach i wspólnotach” – zachęcił Przewodniczący KEP.