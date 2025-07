Polska lektorka na Placu św. Piotra: tu widać wiarę młodych ludzi

Polski głos, który zabrzmi na Placu św. Piotra podczas Mszy św. otwierającej Jubileusz Młodzieży, należy do dziewiętnastoletniej Karoliny Mandak z Sośnicowic na Śląsku. „Tutaj widać, że wiara wśród młodych ludzi jest naprawdę żywa” – mówi już w pierwszych dniach jubileuszowej pielgrzymki, w której uczestniczy z przyjaciółmi z parafii.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Polka, wybrana do odczytania jednej z intencji modlitwy wiernych podczas Mszy św. rozpoczynającej obchody Jubileuszu Młodzieży, przyjechała Rzymu z grupą z parafii pw. św. Jakuba w Sośnicowicach. „Pomysł na przyjazd na jubileusz zrodził się w naszych głowach podczas spotkania młodzieży z ministrantami i ministrantkami z naszej parafii– wspomina Karolina Mandak w rozmowie z mediami watykańskimi – Zebraliśmy pieniądze, sprzedając ciasta i różne rzeczy wyprodukowane przez nas i przez naszego księdza wikarego”.

„Wszyscy jesteśmy rodziną”

Gdy po dwudziestogodzinnej podróży autokarem młodzi pielgrzymi dotarli do Rzymu, od razu poczuli wyjątkową atmosferę zbliżającego się spotkania.

„Jest tutaj bardzo pięknie. Wszyscy ludzie się bardzo jednoczą – mówi Karolina - Kogo by nie minąć, to czuć, że jesteśmy tutaj wszyscy w jednym celu i naprawdę czuć przyjaźń między ludźmi, mimo że często się nie rozumiemy. To naprawdę piękne, że można przejść się ulicami tak pięknego miasta, widzieć tych wszystkich ludzi i wiedzieć, że wszyscy są tutaj po coś i że są tutaj w dobrym celu.”

Młodzi Polacy od początku spędzają czas z rówieśnikami z innych krajów. „Wczoraj na przykład spotkaliśmy się z grupą z Czech i z Argentyny. Graliśmy razem na gitarze, zaśpiewaliśmy „Abba, Ojcze” i poczuliśmy, że wszyscy jesteśmy braćmi i jesteśmy jedną rodziną”.

Radość i świadectwo

Dla młodego pokolenia to umocnienie w wierze, ale też świadectwo dla wszystkich, którzy niepokoją się o przyszłość Kościoła. „Tutaj widać, że wiara wśród młodych ludzi jest ciągle żywa i jest ich naprawdę dużo – podkreśla lektorka – Życzę wszystkim takiej radości, jaką mają wszyscy uczestnicy jubileuszu”.