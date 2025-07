Polscy studenci na misji w Kenii: radość, modlitwa i konkretna pomoc

Młodzi Polacy z Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej, które funkcjonuje przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, spędzają wakacje zupełnie inaczej niż ich rówieśnicy. Zamiast wypoczynku wybrali wyjazd misyjny do jednej z kenijskich parafii, by dzielić się wiarą, kulturą i realną pomocą.

ks. Marek Weresa – Watykan

Zrobić coś więcej

Emilia Grzybowska, studentka pedagogiki, reprezentująca grupę studentów, podkreśla: „Jako Akademickie Koło Misjologiczne – na co dzień – w Poznaniu staramy się tam mówić o misjach; ale raz do roku wyjeżdżamy, aby «zrobić coś więcej» i doświadczyć Kościoła misyjnego”.

Polscy studenci w Kenii (© Gracja Lemiesz)

Wiara i radość

Ich tegoroczna posługa misyjna odbywa się w diecezji Isjolo, w parafii Wniebowzięcia NMP. Współpracują tam z lokalnymi wspólnotami. Mateusz Lesiński relacjonuje: „to dla nas niesamowite doświadczenie. Doświadczamy liturgii, którą cechuje taniec i śpiew. Ludzie są tutaj pełni wiary i uśmiechu.”.

Miłosierdzie w praktyce

Jednak ich misja to nie tylko przeżycie duchowe – to również konkretne działanie. „Jesteśmy w szkole i zaczynamy wielki remont. Dach przecieka, a my jesteśmy gotowi odrestaurować budynek. Dzieci już się cieszą!” - opowiada Filip Łuczak.

Remont miejscowej placówki jest możliwy dzięki wsparciu Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która przeznaczyła na ten cel ofiarę złożoną przez anonimowego darczyńcę. Dzięki temu możliwe będzie rozbudowanie szkoły o nową salę lekcyjną.

Cała ekipa działa z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Ich obecność to nie tylko wsparcie materialne, ale i budowanie wspólnoty oraz wymiana kulturowa. Młodzi wolontariusze udowadniają, że misyjność to nie tylko słowa – to konkretna pomoc i wspólne przeżywanie wiary.

„Dla mnie jest to piękne doświadczanie wiary oraz wspólnoty; bowiem dla młodego człowieka ważne jest znalezienie grupy ludzi, gdzie nie tylko miło spędzi się czas ale zarazem zrobi się coś dobrego i będzie można wzrastać w wierze” - dodał Filip Łuczak.

Polscy studenci na misji w Kenii (© Gracja Lemiesz)

100 lat!

Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej to wspólnota studentów z poznańskich uczelni, która od lat z pasją łączy naukę, duchowość i zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła. Działając przy Wydziale Teologicznym UAM, AKM kontynuuje tradycję sięgającą 1927 r. – jako najstarsze tego typu koło w Polsce – i realizuje swoją misję poprzez formację, modlitwę oraz animację. Członkowie Koła regularnie spotykają się na Eucharystii, podejmują studium dokumentów Kościoła, organizują rekolekcje, kongresy, akcje dobroczynne i edukacyjne, a także biorą udział w wolontariacie misyjnym – zarówno lokalnym, jak i zagranicznym. AKM to żywa i dynamiczna wspólnota młodych ludzi, którzy nie tylko mówią o misjach, ale naprawdę nimi żyją – dając świadectwo wiary, solidarności i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Za dwa lata AKM będzie świętować okrągły jubileusz 100-lecia istnienia.