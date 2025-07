Kościół Europa

Opat Monte Cassino: św. Benedykt to jedno ze źródeł tożsamości europejskiej

U podstaw życia św. Benedykta, a także zachodniego monastycyzmu, któremu on nadał formę, leży radykalne poszukiwanie Boga. To też decyduje o jego niezmiennej aktualności. Wskazuje na w rozmowie z Radiem Watykańskim opat klasztoru na Monte Cassino. Podkreśla, że to właśnie w ten sposób św. Benedykt nadał też kształt tworzącej się wówczas Europie. Należy on niewątpliwie do jednego z podstawowych źródeł europejskiej tożsamości – podkreśla o. Antonio Luca Fallica.

Krzysztof Bronk i ks. Andrea Vena – Watykan Nic nie przedkładać nad Chrystusa Przypomina on, że ciągłe poszukiwanie Boga charakteryzowało całe życie św. Benedykta. Najpierw jego ucieczkę z Rzymu do pustelni w Subiaco. Potem zakładanie pierwszych wspólnot i nadawanie kształtu zachodniej formie monastycyzmu. To tam wyłania się to podstawowe kryterium nowej życia: szukać Boga i niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa. Konfrontacja z pogaństwem Przybycie św. Benedykta do Monte Cassino w 529 r., na kilka lat przed jego śmiercią, wyznacza już nowy etap w jego życiu, etap ewangelizacji, świadectwa i oddziaływania na innych. Monte Cassino było miejscem kultów pogańskich. Benedykt walczy z idolatrią i burzy pogańskie świątynie. Życie monastycznego jawi się jako poszukiwanie prawdziwego oblicza Boga. Z tego miejsca promieniuje na świat – mówi dzisiejszy opat Monte Cassino. Ora et labora Zauważa on, że słowa: ora et labora – módl się i pracuj, choć nie pochodzą od samego Benedykta, to jedna dobrze oddają styl życia benedyktyńskiego. Jego zdaniem paradoksalnie najważniejszy jest tu spójnik et – i. Pokazuje, bowiem, że ideał benedyktyński to nie „albo albo”, lecz harmonijne łączenie różnych elementów, które pozornie mogłyby się wydawać przeciwstawne. Oprócz modlitwy i pracy, można by dodać jeszcze inne, jak lektura czy gościnność – mówi opat Monte Cassino. Ale najważniejsza jest tu umiejętność harmonizowania w modlitwie różnych aspektów życia. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy Europa