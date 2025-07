Oman otwiera się na katolików, powstało centrum duszpasterskie

Zdaniem wielu, to wydarzenie historyczne – w Omanie uroczyście otwarto nowe centrum duszpasterskie dla katolików. To miejsce, położone przy parafii Ducha Świętego w Ghala, części stolicy kraju – Maskatu - ma służyć formacji chrześcijańskiej, katechezie oraz jako dom dla kapłanów. Inicjatywa ta została zrealizowana dzięki zaangażowaniu lokalnej wspólnoty i duchowieństwa z Wikariatu Apostolskiego Arabii Południowej.

Vatican News

Pragnienie wspólnoty

„Otwarcie tego centrum to wydarzenie historyczne, które rozpoczyna nowy rozdział – powiedział biskup Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej, franciszkanin kapucyn. Jak zaznaczył, budowa była tego miejsca, przy kościele Ducha Świętego, była odpowiedzią na długo wyczekiwane pragnienie wiernych z Ghala i całego wikariatu.

Kamień węgielny pod budowę położono w lipcu 2024 roku, niespełna rok po narodzinach samego pomysłu. Biskup Martinelli zaznaczył, że celem centrum jest „formowanie chrześcijan, którzy potrafią mierzyć się z codziennością, kierując się swoją wiarą”. „Formacja chrześcijańska nie polega jedynie na przekazywaniu reguł i obowiązków, ale przede wszystkim na dzieleniu się nowym życiem, które przyniósł nam Jezus – dodał.

Latarnia formacji dla przyszłych pokoleń

Podczas Mszy św. dziękczynnej bp Martinelli zachęcił wiernych, by postrzegali nowy budynek jako „latarnię formacji w wierze i duchowy dar dla przyszłych pokoleń”. Wezwał ich także do bycia „ludźmi pokoju i budowniczymi mostów”, promującymi wzajemny szacunek i przyczyniającymi się do „budowania bardziej ludzkiego i braterskiego świata”. „Wzrastajmy w wierze dzięki temu centrum, aby mogła ona kształtować nasze życie i uzdalniać nas do bycia świadkami Ewangelii w codzienności” – zaapelował.

Znak przyjaźni i harmonii

Nowe centrum pastoralne zostało pobłogosławione przez nuncjusza apostolskiego w Omanie, arcybiskupa Nicholasa Thevenina, w obecności przedstawicieli władz religijnych i państwowych. Biskup Martinelli wyraził wdzięczność lokalnym władzom za okazane wsparcie. „Ten budynek ma być pomnikiem przyjaźni i harmonii, jaka istnieje między Kościołem katolickim a pokojowo nastawionym i kochającym narodem Sułtanatu Omanu” – zaznaczył.