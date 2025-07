Nowy priorytet Kościoła we Francji: zadbać o nawróconych

Napływ nowych wiernych, w większości ludzi młodych, zmienia oblicze Kościoła we Francji. „Życie naszych parafii ulegnie zmianie pod wpływem nowo ochrzczonych, którzy mogą się stać siłą napędową zaangażowania, świadectwa, modlitwy i ożywienia lokalnych wspólnot” – uważa bp Olivier de Cagny, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za sakramenty inicjacji.

Krzysztof Bronk – Watykan

Boom nawróceń trwa

Jak podaje dziennik La Croix, trwający od trzech lat boom nawróceń nie słabnie na sile. O ile do 2022 r. liczba dorosłych proszących o chrzest utrzymywała się na poziome 4 tys., to w tym roku na Wielkanoc ochrzczonych zostało 7400 nastolatków i 10384 dorosłych, w przeważającej mierze ludzi młodych.

To główny priorytet dla episkopatu

Napływ kandydatów do chrztu jest zjawiskiem powszechnym, występującym we wszystkich diecezjach w kraju. Wszystkie diecezje stoją też przed tym samym poważnym wyzwaniem: jak zintegrować nowo przybyłych z życiem lokalnych wspólnot parafialnych. Kard. Jean-Marc Aveline, który 1 lipca objął kierownictwo episkopatu, uznał to zadanie na najważniejszy priorytet swojej kadencji.

Neofici są zazwyczaj młodzi i dlatego mobilni

Isabelle de la Garanderie, odpowiedzialna za nowo ochrzczonych w diecezji Nanterre, zauważa, że ich integracja w ramach konkretnej parafii wcale nie jest oczywista. Są to bowiem zazwyczaj ludzie młodzi, 42 proc. ma poniżej 25 lat. W związku z tym są też bardzo mobilni, trudno wyśledzić, gdzie szukają swego miejsca w Kościele. Zdaniem de la Garanderie Kościół musi zmienić logikę swego działania. Zamiast zastanawiać się, co zrobić z nowo przybyłymi, musi umieścić ich w centrum i popatrzeć na swą działalność z punktu widzenia nowo nawróconych.

Najlepiej sprawdzają się grupy hybrydowe

Aktualnie we wszystkich francuskich diecezjach podejmowane są różne przedsięwzięcia, które angażują nowo ochrzczonych: szkoły biblijne, katechezy, pielgrzymki czy kursy Alpha. Do tej pory najlepiej sprawdziła się inicjatywa archidiecezji lyońskiej, w której powstają tak zwane grupy hybrydowe, do której należą zarówno katechumeni przygotowujących się chrztu, nowo ochrzczeni, jak i wierzący, którzy w Kościele są od dawna. Są to grupy niewielkie, liczące od 8 do 10 osób. W niektórych parafiach jest już nawet siedem czy osiem takich wspólnot. „Nie trzeba czekać na chrzest, by zadbać o integrację” – mówi Isabelle Quiblier, odpowiedzialna za katechumenat w Lyonie.