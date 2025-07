Nigeria: uprowadzony ksiądz odzyskał wolność

Ksiądz katolicki z Nigerii, porwany przez Boko Haram w czerwcu, został uwolniony – poinformowała redakcja OSV News. Maria Lozano, rzecznik prasowy organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przekazała w oświadczeniu z 21 lipca: „Dziękujemy Bogu za uwolnienie księdza Alphonsusa Afiny”. Dodała: „Tę dobrą wiadomość potwierdziły naszej fundacji źródła kościelne z Nigerii”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Ks. Afina, który od września 2017 do 2024 roku pracował w kilku parafiach na Alasce, został uprowadzony 1 czerwca wraz z nieokreśloną liczbą towarzyszy podróży w stanie Borno, w północno-wschodniej Nigerii, w pobliżu miasta Gwoza. Według bpa Johna Bogmy Bakeniego z Maiduguri, za porwaniem stała islamska grupa ekstremistyczna Boko Haram.

„Wkrótce wróci do swojej parafii”

Lozano poinformowała, że: „Ojciec Afina jest już w drodze, by ponownie dołączyć do wspólnoty, a organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie spodziewa się, że wkrótce wróci do swojej parafii”. „Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy modlili się za niego i za Kościół w Nigerii. Wasze modlitwy przyniosły siłę i nadzieję w tym trudnym czasie” - dodała.

Nowenna w intencji uwolnienia księdza Afiny

W e-mailu z 16 lipca do OSV News, ks. Robert Fath, wikariusz generalny i dyrektor ds. powołań diecezji Fairbanks (Alaska), napisał, że: „Z nieoficjalnych źródeł otrzymaliśmy informację, że ks. Alphonsus nadal przebywa w niewoli, ale żyje”.

Ks. Fath dodawał wówczas: „Odniósł rany nóg spowodowane bardzo mocnym związaniem w momencie porwania. Zezwolono mu na krótki kontakt telefoniczny ze swoją diecezją, by potwierdzić, że żyje”.

Papieskie Dzieła Misyjne w Nigerii poinformowały wcześniej OSV News, że diecezja Afiny poprosiła wiernych o odmówienie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji jego uwolnienia.

Atak na konwój – rakieta, ofiary, chaos

8 czerwca bp Bakeni przekazał Associated Press, że ks. Afina podróżował z miasta Mubi, gdzie pełnił posługę duszpasterską, do Maiduguri na warsztaty formacyjne.

Na wojskowym punkcie kontrolnym konwój został zaatakowany przez uzbrojonych napastników. Granatnik rakietowy uderzył w jeden z pojazdów, zabijając jedną osobę i raniąc innych. Nie wiadomo, czy ks. Afina był celem ataku, czy znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie.

145 księży porwanych w Nigerii od 2015 roku

W czerwcu bp Steven J. Maekawa z Fairbanks wezwał do modlitwy, odprawiając Mszę św. za księdza Afinę w katedrze Najświętszego Serca Jezusowego oraz pisząc list do wiernych (5 czerwca).

Nawiązał w nim do fragmentu Ewangelii, w którym sparaliżowany człowiek zostaje spuszczony przez dach domu, aby uzyskać uzdrowienie od Jezusa (Mk 2,1-12): „Jesteśmy potężnym ludem” - pisał biskup. „Tak jak ci, którzy rozbili dach, by znieść przyjaciela do Jezusa, my również możemy zanieść naszych braci i siostry w potrzebie do naszego Pana poprzez modlitwę. Bez Jezusa nic nie możemy uczynić. Dzięki Bożej miłości możliwe są rzeczy wielkie” - zaznaczył.

Z raportu agencji Fides (agendy informacyjnej Papieskich Dzieł Misyjnych) wynika, że od 2015 roku w Nigerii porwano 145 księży, z czego 11 zostało zamordowanych, a 4 wciąż uznaje się za zaginionych (stan na marzec 2025 r.).