Nie ‘z buta’, tylko z sercem – Ksiądz z Osiedla o ewangelizacji w sieci

Trzeba tam po prostu być, trochę posłuchać ludzi. To jest jak ewangelizowanie nowego kontynentu – mówi o swej aktywności w mediach społecznościowych ks. Rafał Główczyński, salwatorianin, znany w Internecie jako Ksiądz z Osiedla. Jest on obecny na Jubileuszu Młodzieży w Rzymie, podczas którego jest także Jubileuszu Influencerów.

Ks. Marek Weresa, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Wyznaje, że papież Franciszek „genialnie zauważył, że Internet to jest faktycznie inny świat, w takim znaczeniu, że tam się rzeczywiście ludzie komunikują trendami, jakimiś formami”. Dodaje, że jak ktoś nie zna tego języka i „próbuje tak po prostu wejść ‘z buta’, to trochę tak, jak kiedyś pierwsi misjonarze jechali do Afryki i tam po łacinie próbowali ich nawracać”. Potem dopiero – kontynuuje ks. Główczyński – przychodziła refleksja, że gdyby trochę posłuchali Afrykańczyków i mówili w ich języku to byłoby lepiej.

„Podobnie z Internetem - jak chce się tam coś rzeczywiście zrobić, żeby to dotarło, to trzeba trochę posłuchać, jak tam inni mówią” – podkreśla z rowmowie z Vatican News Ksiądz z Osiedla. Mówiąc o swej obecności na cyfrowym kontynencie wyznaje: „Ja tam po prostu jestem, mówię ‘Szczęść Boże’, pytam co słychać, potem mówię, że jakby ktoś chciał pogadać albo żeby się za niego pomodlić, albo porozmawiać, to żeby dawali znać”.