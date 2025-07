„Nadzieja” – hymn, który niesie serca. Muzyka pielgrzymowania i wiary

Co roku rodzi się nowa melodia. Co roku rodzi się nowe przesłanie. I choć trasa pozostaje ta sama – duch pielgrzymki zmienia się z każdą nutą. Tak powstała „Nadzieja” – hymn tegorocznej 45. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę, która na początku sierpnia wyruszy w stronę Częstochowy.

ks. Marek Weresa – Watykan

Autorem muzyki i współautorem tekstu jest muzyk, organista, dyrygent i kompozytor – Sylwester Juszczyński; człowiek, który od kilkunastu lat towarzyszy pielgrzymom nie tylko dźwiękiem, ale i sercem. W rozmowie z mediami watykańskimi zdradza kulisy powstania hymnu, źródła inspiracji i sens, jaki niesie muzyczna posługa na pielgrzymkowym szlaku.

Nadzieja, która nie zawodzi

„Spes non confundit” – „Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5) – ten cytat z Listu do Rzymian i motyw przewodni trwającego Roku Jubileuszowego stał się podstawą refrenu. Słowa te pochodzą z bulli papieża Franciszka i stały się duchowym fundamentem hymnu. Zwrotki stworzyli Piotr i Marta Skowron, natomiast całość „muzycznie ubrał” autor, dla którego „prosto i melodyjnie” oznacza także „głęboko i skutecznie”.

Muzyka powstała szybko – jak sam mówi Sylwester Juszczyńki: „Melodia powinna być prosta, wpadająca w ucho – taka, którą chce się śpiewać już po pierwszym usłyszeniu”.

Przesłanie: silni dzięki wierze

Motyw przewodni? Nadzieja – ta prawdziwa, zakorzeniona w Bogu. Autor przyznaje, że jego pierwszą myślą w kontekście przesłania była postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – symbol duchowego oporu i nadziei w „czasach ciemności”.

„Trudne czasy znów nas dotykają. Potrzebujemy wzorców i siły. Nadzieja daje zdolność do przenoszenia gór i odbijania się od dna” - dodał kompozytor.

Pielgrzymi hymn – z potrzeby serca, nie z obowiązku

Czy nie nudzi się tworzenie co roku nowego dzieła? „Dla mnie to zawsze przeżycie i radość. Nie piszę do szuflady – tworzę, żeby dzielić się z innymi. To moje muzyczne pielgrzymowanie” - zaznacza Sylwester Juszczyński.

Od 2021 roku autor pracował przy każdym hymnie pielgrzymkowym. I tak, kolejno były to: w 2021 r. jako wykonawca („Z wiarą i męstwem”); w 2022 r. był współautorem hymnu „Rodzina nadzieją Kościoła”; rok 2024 utwór „Jestem dzieckiem Boga” (autor muzyki i tekstu) i tegoroczny hymn „Nadzieja” (autor muzyki i współautor tekstu).

Warto dodać, że rozmówca Radia Watykańskiego – Vatican News, od 2022 roku odpowiada również za aranżację i produkcję wszystkich hymnów.

Pielgrzym, organista, dyrygent – jedno serce

W 2007 roku poszedł jako zwykły pątnik. Potem było już tylko „intensywniej” – posługa przy gitarze, organach, w chórze. Dziś pełni funkcję członka centralnej służby muzycznej, odpowiedzialnej m.in. za: muzykę podczas porannych Mszy św. na pielgrzymim szlaki, posługę w poszczególnych grupach, przygotowanie chóru na Liturgię wieńczącą czas rekolekcji w drodze. To właśnie wtedy, w Mirowie (tuż przed wejściem do Częstochowy), hymn co roku wykonywany jest w wielogłosowej aranżacji autora – muzycznym sercu pielgrzymki.

„Gdy śpiew staje się modlitwą”

Na co dzień prowadzi chór kolegiacki w Łukowie – liczący około 25 osób. Na pielgrzymce ta liczba rośnie kilkukrotnie. To nie tylko skok organizacyjny, ale także emocjonalny i duchowy. „Czuję, że moje pielgrzymowanie byłoby niepełne bez ról, w których Pan Bóg mnie stawia. Przez muzykę można modlić się bardzo głęboko” - podkreśla rozmówca mediów watykańskich.

Hymn „Nadzieja” nie jest tylko tytułem hymnu. Jest jego duszą; nutą, która łączy pątników. I być może właśnie dlatego – brzmi jeszcze długo po zakończeniu podlaskiego pielgrzymowania 15 sierpnia na szczycie Jasnej Góry.