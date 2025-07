Jubileusz Młodzieży (iubilaeum2025.va)

Młodzież z Egiptu w drodze do Rzymu

Co najmniej 225 młodych katolików różnych obrządków z Egiptu weźmie udział w zbliżającym się Jubileuszu Młodzieży. Towarzyszący im bp Jean-Marie Chami podkreśla, że to spotkanie nie jest „eventem”, ale czasem doświadczania komunii w Kościele, do którego Egipcjanie przygotowywali się od zakończenia ŚDM w Lizbonie.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Od Lizbony do Rzymu Wśród egipskich pielgrzymów są też młodzi ludzie należący do Kościoła katolickiego obrządku melchickiego. Uczestniczyli oni także w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie latem 2023 r. „Doświadczenie tych wydarzeń musi następnie zostać «przetrawione»w zwyczajnym codziennym życiu. Dla młodzieży ŚDM są cenną okazją do doświadczenia komunii w Kościele powszechnym, idąc za Jezusem śladami uczniów" – mówi cytowany przez Agencję Fides biskup pomocniczy melchickiego patriarchatu Antiochii, Jean-Marie Chami. Spotkać Kościół powszechny Wraz z młodymi Egipcjanami do Włoch przyjadą także ich rówieśnicy z Libanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Każdego dnia będą uczestniczyć we Mszy św. i adoracji oraz odwiedzać miejsca związane z apostołami i świętymi. „Kościół powszechny jest znacznie większy niż nasza mała rzeczywistość – mówi bp Chami – W Rzymie odwiedzimy związane z tymi, którzy po Pięćdziesiątnicy wyruszyli, by głosić Zbawienie w Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom. Podróż ta została zaplanowana jako głęboko duchowe doświadczenie." Udział w Jubileuszu Młodzieży poprzedziły comiesięczne przygotowania, w których młodzi ludzie brali udział przez cały rok. Kościół melchicki to jeden z katolickich Kościołów wschodnich. Jego zwierzchnikiem jest patriarcha Józef Absi. Szacuje się, że wspólnota melchicka na świecie liczy obecnie ok. 1,6 mln wiernych.