Młodzi w Janopawłowym Domu

W Domu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II w Lublinie trwa kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny dla przyszłych studentów KUL-u! W tym roku uczestniczy w nim 28 osób z Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu. Młodzi w październiku rozpoczną studia na najstarszym katolickim uniwersytecie w Polsce.

Vatican News

Teraz uczą się języka polskiego, biorą udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez profesorów KUL i przygotowują się do studiów – zarówno naukowo, jak i życiowo. To czas intensywnej nauki, ale też integracji, poznawania nowych ludzi oraz Lublina. - Mam ogromne pragnienie studiować na KUL. To uniwersytet z bogatą historią. Jest bardzo piękny - mówi Maria z Mołdawii.

Działalność stypendialna Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II pomaga przez lata młodym ludziom otrzymać solidne wykształcenie wraz z formacją chrześcijańską.

Program stypendialny utworzony za zgodą św. Jana Pawła II w latach 90. minionego wieku jest żywym pomnikiem działalności Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, a przede wszystkim jej darczyńców. Nie traci on na popularności wśród młodych, pochodzących z krajów byłego bloku wschodniego, którzy otrzymują stypendium na pięć lat, tj. cały okres studiów. – Dzięki umowie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II wszyscy nasi podopieczni studiują właśnie na KUL-u. Osoby z Kartą Polaka kształcą się bezpłatnie. Ci, którzy jej nie mają, mogą studiować dzięki wsparciu Uniwersytetu, i tu kieruję ukłon w stronę Towarzystwa Przyjaciół KUL, które pomaga młodzieży finansowo w tej kwestii – wyjaśnia dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka.

W ciągu ponad 30 lat działalności ze wsparcia Fundacji skorzystało ponad 1000 młodych, z których większość po ukończeniu studiów powróciła do pracy w swoich krajach, choć w ostatnich latach ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie to Polska wybierana jest na miejsce zamieszkania, pracy, zakładania rodziny.