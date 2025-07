„Młodzi są apostołami” – bp Włodarczyk na Jubileuszu Młodzieży

Jubileusz Młodzieży w Rzymie gromadzi tysiące pielgrzymów z Polski. Wśród nich jest 380 osób z diecezji bydgoskiej. „Młodzi potrzebują takich wydarzeń, żeby siebie zobaczyć, żeby się policzyć, żeby się od siebie uczyć” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News obecny na Jubileuszu Młodzieży biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros

Od duszpasterstwa rodzin do młodych

„Zaczynałem bardziej z duszpasterstwem rodzin – wiadomo, w rodzinie dzieci się rodzą i tam jest ta pierwsza szkoła życia i dla dzieci, i dla młodzieży” – wspomina biskup Włodarczyk. Już wtedy dostrzegał, jak ważne jest wsparcie rodziców i współpraca z nimi, jako pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci.

Dziś biskup bydgoski dużą rolę przypisuje wspólnotom formacyjnym, takim jak Ruch Światło–Życie. „Oaza to jedna z metod formowania młodego pokolenia, dla mnie bardzo ważna, od wielu lat służę w tym charyzmacie” – zaznacza hierarcha.

Efekt codziennej pracy

„Bardzo ważna jest praca organiczna – ona będzie przynosiła efekty, bo jest utwierdzeniem skarbu wiary” - podkreśla bp Włodarczyk. Jednocześnie zauważa, że duże wydarzenia, choć spektakularne, są owocem stałego zaangażowania duszpasterzy i świeckich przez cały rok. „Młodzi potrzebują takich wydarzeń, żeby siebie zobaczyć, żeby się policzyć, żeby się od siebie uczyć. Ja też się od nich uczę” – dodaje.

Apostołowie z kujawsko-pomorskiego

Diecezja bydgoska wysłała na jubileusz 380 młodych osób. „To są apostołowie, którzy potem robią dobrą robotę w swoich parafiach, szkołach” – mówi bp Włodarczyk. Wyjazd był możliwy m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Budowanie wspólnoty diecezjalnej

Biskup przybył do Rzymu wcześniej, by spotkać się z młodzieżą ze swojej diecezji jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzeń jubileuszowych. „Żebyśmy się integrowali, żebyśmy sami się poznali właśnie we wspólnocie diecezjalnej” – mówi.

Podczas wspólnych dni odprawiono Eucharystie, organizowano katechezy, adoracje oraz wspólne posiłki. „Raduję się, że już w czasie przygotowania możemy być razem i odkrywać siebie jako wspólnota diecezjalna” – podkreśla bp Krzysztof Włodarczyk.