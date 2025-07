Kościół w Turcji czeka na papieską pielgrzymkę

Obchodzony w tym roku jubileusz 1700-lecia Soboru Nicejskiego przyciąga uwagę chrześcijan z całego świata. W centrum tych obchodów może znaleźć się historyczna wizyta papieża Leona XIV – zapowiada arcybiskup Izmiru Martin Kmetec.

Karol Darmoros

Nicea: miejsce wiary i świadectwa

„Z Izmiru, ze Stambułu i z innych diecezji w Turcji organizowane są pielgrzymki wiernych do Nicei. Przybywają także wspólnoty z zagranicy – z całego świata – do tego miasta, które dziś nazywa się Iznik” - mówi abp Martin Kmetec w rozmowie z agencją Fides. Słoweński duchowny stojący na czele archidiecezji izmirskiej z niecierpliwością czeka na oficjalną informację Watykanu o pielgrzymce Leona XIV. „Jego obecność w Turcji będzie dla nas, wierzących, i dla całego narodu źródłem ogromnej radości i łaski” – dodaje hierarcha.

1700 lat od Soboru Nicejskiego

Rok 2025 to jubileusz Soboru Nicejskiego, zwołanego w 325 roku, który miał fundamentalne znaczenie dla kształtowania doktryny chrześcijańskiej. „Rocznica wzbudziła duże zainteresowanie wśród chrześcijan w Turcji i zmotywowała nas do pogłębienia historii Kościoła na naszym terytorium” – mówi arcybiskup Kmetec. Jak podkreśla, skarb wiary, otrzymany 1700 lat temu w Nicei, wzywa współczesnych chrześcijan „by go przyjąć, zachować i żyć nim na co dzień.”

Arcybiskup Martin Kmetec mówi o ekumenizmie

Ekumenizm i wspólna misja

Hierarcha przypomina, że jubileusz obchodzony jest także przez Kościół prawosławny, co czyni go okazją do ekumenicznego dialogu i jedności. Abp Kmetec przypomina w tym kontekście swój udział w ekumenicznym sympozjum w Antalyi pod hasłem „Wyjść od Nicei”. „Tytuł i perspektywa spotkania były bardzo znaczące. Pomogły nam skupić się na treści wiary, którą wyznajemy i przeżywamy, szczególnie na tajemnicy Wcielenia Chrystusa, który objawia zarówno boską, jak i ludzką naturę. Tym darem jest odkupienie – dziś jesteśmy wezwani, by ten dar strzec i głosić światu, jako chrześcijanie: katolicy i prawosławni razem” – przekonuje arcybiskup Izmiru

Nadzieja na wizytę papieża

Zwieńczeniem obchodów mogłaby być pielgrzymka Papieża Leona XIV do Turcji. Sam Ojciec Święty przyznał, że wizyta jest w przygotowaniu. Arcybiskup Izmiru przyznaje, że oczekiwaniu na pielgrzymkę Papieża towarzyszy wielka nadzieja. „Jego pierwsze słowa: ‘Pokój wam’, głęboko nas poruszyły. Wierzymy, że przywiezie pokój – dar Zmartwychwstałego Chrystusa – i że będzie ojcem, przewodnikiem i wsparciem nie tylko dla naszej małej wspólnoty w Turcji, ale i dla całego Kościoła” – mówi abp Kmetec. Jak relacjonuje, przygotowania do papieskiej wizyty w Turcji rozpoczęto jeszcze za pontyfikatu Franciszka. „Wszystko idzie w dobrym kierunku” – zapewnia arcybiskup Izmiru.

Katolicy w Turcji to niespełna 0,1 procent społeczeństwa, co przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy wiernych.