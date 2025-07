Kardynał Krajewski do młodych w Rzymie: Kościół jak sieć, przygarnia wszystkich

„Kościół jest jak sieć z dzisiejszej Ewangelii, zagarniająca ryby wszelkiego rodzaju, dlatego ma miejsce dla wszystkich: świętych, pobożnych, poobijanych życiem, po rozwodach i uchodźców” – podkreślał kard. Konrad Krajewski podczas Mszy św. w rzymskim ośrodku Casa Polonia, celebrowanej w ramach Jubileuszu Młodych.

Tomasz Zielenkiewicz

Eucharystię wraz z kard. Krajewskim koncelebrowali kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz kilknuastu biskupów i kilkudziesięciu kapłanów towarzyszących uczestnikom Jubileuszu Młodzieży.

Bp Grzegorz Suchodolski (© don Marek Weresa)

Kardynał Krajewski, jałmużnik papieski, opierając się na fragmencie Ewangelii o sądzie ostatecznym (Mt 13, 47-53), przestrzegał przed możliwością usłyszenia od Chrystusa słów „nie znam cię”, nawet po wiernej służbie, i wskazywał na „czystą Ewangelię” jako jedyny sposób, by być „po właściwej stronie”. „Nie jestem w stanie objąć całej Ewangelii, ale ten dzisiejszy fragment nie tylko ja czytam, ale to Ewangelia czyta moje życie. I ona mnie ukierunkowuje” – rozpoczynał kardynał, zauważając, że prawdy wiary, jak Trójca Święta czy Wcielenie, „spadły nam z nieba”, z kolei o końcu czasów wiemy tylko od Jezusa. Przypomniał dramatyczny obraz sądu: aniołowie wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. „Trochę ciarki przechodzą” – przyznał.

Wyróżnione 31/07/2025 „Jezus mówi: chcę się tobą zająć” – ojcowie Szustak i Nowak w Casa Polonia Marta z Betanii – zapracowana, pełna troski, ale też niepozbawiona pretensji. W drugim dniu Katechez Jubileuszowych w Casa Polonia podczas Jubileuszu Młodzieży w Rzymie dominikanie ...

Kościół bez wykluczeń: miejsce dla każdego

Kluczową interpretacją kardynała Krajewskiego było odniesienie sieci do Kościoła. „Sieci, o których słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, to jest Kościół. To jest Kościół, który przygarnie wszystkich, bo tak zaczęła się dzisiejsza Ewangelia: »Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju« - w Kościele wszyscy mają miejsce” – podkreślał kardynał. Wymieniał: „I ci najpobożniejsi i święci, i ci, którzy nie wiedzą, którędy chodzą, ci poobijani, ci po już którymś rozwodzie, i ci, którzy żonglowali z życiem. Są i uchodźcy, bo oni mają pełne prawo być w Kościele” - wskazał.

Jezus uchodźcą

Szczególnie mocno kardynał zaakcentował właśnie kwestię uchodźców, odwołując się do historii Jezusa. „Nie wiem, czy wiecie, że Jezus był uchodźcą. Musiał uciekać do Egiptu... Był repatriantem, bo potem powrócił. I nikt w Egipcie mu nie powiedział: »Egipt jest dla nas, Egipcjan«” – mówił. Przestrzegał jednocześnie przed podobną postawą. Opowiedział o swoich wizytacjach w obozach dla uchodźców, które nazwał „obozami koncentracyjnymi”, m.in. na greckiej wyspie Lesbos, gdzie — jak mówił — ludzie żyją latami za kolczastymi drutami, widząc dostatnie życie tuż obok.

»Nie znam cię«. Jak uniknąć odrzucenia?

Pytając „Co zrobić, by być po właściwej stronie?”, kardynał przestrzegał przed iluzjami. Nawet kapłaństwo, biskupstwo czy służba czterem papieżom nie gwarantują rozpoznania przez Chrystusa. „To może być tak, że kiedy ja spotkam Jezusa, to on mi powie: »Konrad, ja ciebie nie znam«... »Jak to mnie, Panie Jezu, nie znasz? Nie znam cię«. To jest możliwe” – przestrzegał, przypominając słowa Jezusa do Piotra: „Zejdź mi z oczu, bo nie myślisz jak ja”.

»Czysta Ewangelia« odpowiedzią. Przykład z życia i z Watykanu

Odpowiedzią jest, według kardynała, życie „czystą Ewangelią, nie komentarzami”. Wspomniał, że papież Franciszek, powierzając mu urząd jałmużnika, zapytał: „Czy jesteś w stanie myśleć o Kościele tak jak ja?”, czyli według Ewangelii. „Wszystkie problemy mam rozwiązywać zgodnie z logiką Ewangelii” – tłumaczył. Papież powiedział kardynałowi: „Kiedy masz podjąć jakąś decyzję, to szukaj natychmiast w Ewangelii sytuacji podobnej do twojej... i zrób to, co by zrobił Jezus”.

Kardynał opisał też konkretne przejawy tej „logiki Ewangelii” w Watykanie z polecenia Franciszka: budowę pryszniców dla bezdomnych tuż przy Placu św. Piotra, ambulatorium z bezpłatnymi lekami i fryzjera. „Papież żył czystą Ewangelią” – podkreślał, cytując reakcję Franciszka na jego wątpliwości co do skali potrzeb: „Konrad, ty nic nie rozumiesz. Ty jesteś poza Ewangelią. Przecież pozwalasz się myć, ubierać Jezusowi, który ma twarz ludzi z całego świata... Niech Bóg broni, żebyś kogoś zapytał o dokumenty” – przytaczał słowa papieża kardynał Krajewski.

Msza św. była głównym wydarzeniem kolejnego dnia w Casa Polonia (© don Marek Weresa)

Wezwanie do odwagi i modlitwa

Na zakończenie kardynał modlił się: „Panie Jezu, daj mi tę odwagę. Żebym wszystkie problemy moje i świata... rozwiązywał zgodnie z logiką twej Ewangelii. Daj mi tę odwagę, bym się ciągle pytał, co ty byś zrobił na moim miejscu... Obym zawsze roznosił twoją woń po świecie, aby wszyscy wiedzieli, że ja do ciebie należę i tylko do ciebie należeć chcę. Amen”.

Polski Rzym – Casa Polonia to przestrzeń w Rzymie przygotowana dla uczestników Jubileuszu Młodych z naszego kraju. Na młodych czeka tam wiele atrakcji, m.in. koncerty uwielbieniowe, spotkania z ludźmi kultury i konferencje. Jubileusz Młodych w Rzymie potrwa do 3 sierpnia.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)