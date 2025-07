Kard. Marcello Semeraro

Kard. Semeraro: proces beatyfikacyjny metropolity Andrzeja Szeptyckiego wkroczył w końcową fazę

We wtorek, 8 lipca kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, wziął udział w obradach Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W swoim przemówieniu do biskupów odniósł się do aktualnego stanu procesu beatyfikacyjnego metropolity Andrzeja Szeptyckiego oraz podzielił się refleksją na temat roli świętych w życiu Kościoła.

Vatican News Źródło inspiracji i odwagi Kard. Semeraro ogłosił, że proces beatyfikacyjny metropolity Szeptyckiego znajduje się już w ostatniej fazie: „Czekamy, ale otrzymałem zapewnienie, że końcowa dokumentacja jest już drukowana. Jak tylko zostanie przesłana, przekażemy ją do oceny ekspertom. Jeśli będą potrzebne jakiekolwiek wyjaśnienia, oczywiście ich udzielimy. Jednak już teraz jesteśmy na etapie końcowym – czekaliśmy tylko na te dokumenty”. Podkreślił również, że życie świętych i męczenników stanowi głębokie źródło inspiracji i odwagi dla całego Kościoła, zwłaszcza w czasach trudnych: „Zadajemy sobie to samo pytanie, które zadał kiedyś pewien święty z Zachodu: «Skoro oni mogli, skoro byli świadkami aż po oddanie życia – dlaczego ja nie mógłbym zrobić tego samego?» Potrzebujemy takich przykładów i tego rodzaju zachęty” - powiedział. Kardynał wyraził również radość, że Ukraiński Kościół Greckokatolicki – pomimo wielu wyzwań – nadal patrzy w przyszłość i daje świadectwo świętości: „Bardzo podnosi na duchu możliwość dzielenia się przemyśleniami nie tylko o postaciach będących w procesie beatyfikacyjnym, ale i o wysiłkach, by pokazać, że to właśnie poprzez świętych Kościół objawia światu swoją świętość”. Tło historyczne Proces beatyfikacyjny metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865–1944) został oficjalnie rozpoczęty 5 grudnia 1958 roku, czternaście lat po jego śmierci (1 listopada 1944). Na lipiec 2025 roku jest to najdłużej trwający proces beatyfikacyjny w historii Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, trwający ponad 66 lat. Inicjatorem procesu był patriarcha Josyf Slipyj, który osobiście był świadkiem życia i pracy metropolity. Jego obecność w Watykanie oraz niezłomna obrona sprawy odegrały kluczową rolę w kontynuacji postępowania, które wcześniej dwukrotnie było zawieszane z powodu niesprzyjających okoliczności politycznych. Co ważne, proces rozpoczęto za pontyfikatu papieża Jana XXIII, który – według świadków – osobiście znał metropolitę Szeptyckiego. Przez wiele lat znaczący wkład w proces wnosił bp Mychajło Hrynczyszyn, który jako postulator poświęcił tej sprawie prawie 55 lat. Od 2008 roku funkcję tę pełni o. Andrian Knyż, mianowany przez arcybiskupa Ihora Woźniaka ze Lwowa. Watykańska faza procesu Przeciągające się postępowanie wynikało m.in. z faktu, że w czasach prześladowań Kościoła greckokatolickiego w ZSRR niemożliwe było zebranie i przekazanie dokumentów do Watykanu. W efekcie faza diecezjalna musiała odbyć się nie w Ukrainie, lecz w Rzymie. Obecnie proces znajduje się w fazie rzymskiej. Kluczowym krokiem było uznanie heroiczności cnót metropolity, co znalazło wyraz w dekrecie podpisanym przez papieża Franciszka 16 lipca 2015 r. Wówczas nadano Szeptyckiemu tytuł „Czcigodny”, uznając jego życie za wzór wiary, nadziei i miłości. Oczekiwany cud Cud wymagany do beatyfikacji jest obecnie badany. Według abpa Światosława Szewczuka, chodzi o cudowne uzdrowienie dziecka w Stanach Zjednoczonych, przypisywane wstawiennictwu metropolity Szeptyckiego. Uzdrowienie to zostało kanonicznie udokumentowane, a obecnie przypadek badają eksperci medyczni, aby ocenić, czy ma on naukowe wyjaśnienie. Znaczenie beatyfikacji Zakończenie tego procesu będzie miało ogromne znaczenie zarówno dla Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, jak i dla całej ukraińskiej wspólnoty na świecie. Beatyfikacja metropolity Andrzeja Szeptyckiego byłaby wydarzeniem historycznym – zarówno dla tożsamości Kościoła, jak i dla duchowego dziedzictwa narodu ukraińskiego. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.