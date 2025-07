Kard. Dziwisz do młodych w Rzymie: Jan Paweł II zawsze liczył na młodych i ich entuzjazm wiary

„Dla Jana Pawła II młodzi zawsze byli nadzieją Kościoła” – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. dla pielgrzymów z Archidiecezji Krakowskiej w rzymskim kościele Santa Maria in Traspontina (Matki Bożej z Góry Karmel). Eucharystię celebrowano w ramach Jubileuszu Młodych 2025. Homilię wygłosił delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz.

Tomasz Zielenkiewicz, Artur Hanula

Arcybiskup krakowski senior, który przez lata służył jako osobisty sekretarz Jana Pawła II, zachęcał młodych do modlitwy przy grobie świętego Papieża w Bazylice św. Piotra. „Powiedzcie przy tym szczególnym spotkaniu ze świętym Papieżem, co podyktuje wam serce” – apelował hierarcha, dodając: „Jan Paweł II szczególne miejsce w swoim sercu zachował dla Polski i Kościoła krakowskiego”.

Kardynał przypomniał, że papież odwiedzał wielokrotnie swoją Ojczyznę i cieszył się zawsze ze spotkania z rodakami w Rzymie. „Dziś na pewno cieszy się z naszej obecności w Wiecznym Mieście. Przeżyjcie w tym mieście jego głęboką, duchową obecność pośród nas!” – zaznaczył.

Kardynał przypomniał, że Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży. „Zaczął gromadzić młodych chrześcijan ze wszystkich narodów i języków. On zawsze liczył na młodych, na ich entuzjazm wiary, dlatego mówił, że są nadzieją Kościoła i jego nadzieją. Czyż można pozostać obojętnym wobec takiego zaufania i takiego oczekiwania?” – podkreślał hierarcha.

Kardynał Dziwisz nawiązał również do aktualnych wydarzeń. „Prośmy Boga o pokój w naszym niespokojnym świecie i w naszych sercach, byśmy mogli budować świat bardziej braterski, bardziej solidarny, bardziej ludzki i Boży. Prośmy św. Jana Pawła II, by złożył nasze pragnienia i modlitwy u Bożego tronu” – zaznaczył kardynał.

Hierarcha mówił też o poprzednim i obecnym papieżu. „Trwamy w duchowej łączności z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Leonem XIV, czekając na bezpośrednie spotkanie z nim w najbliższych dniach. Pozostaje w naszej pamięci i modlitwie Papież Franciszek, który ogłosił Rok Święty 2025, a który odszedł do wieczności kilka miesięcy temu” - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz.

Bp Robert Chrząszcz o pielgrzymce, która pomaga odkryć sens życia

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz mówił w homilii do młodych, że pobyt w Rzymie, na Jubileuszu, „to nie jest wycieczka. To nie są wakacje od Boga. To jest droga, pielgrzymka, która, jeśli będziecie uważni, może wam pomóc odkryć największy skarb waszego życia, sens życia".

Nawiązując do psalmu, bp Chrząszcz podkreślił, że „w czasach, w których wszystko mamy na kliknięcie palca, tęsknota wydaje się anachronizmem. Ale to właśnie tęsknota czyni nas ludźmi głębi, tęsknota otwiera nas na coś więcej, to oczekiwanie pewnej nadziei.

Dlatego Wasza pielgrzymka, nasza pielgrzymka jest takim znakiem, a ona pokazuje, że są młodzi, którzy nie zadowalają się tym, co powierzchowne. Są młodzi, którzy szukają sensu, którzy chcą usłyszeć głos Boga i na ten głos w swoim życiu odpowiedzieć".

„Nie wszystko, co świat oferuje jest dobre, nie wszystko, co błyszczy jest złotym i nie wszystko, co popularne, prowadzi do szczęścia. Właśnie tu w Rzymie możemy spojrzeć na świętych, tylu świętych, którzy wbrew logice świata postawili na Jezusa, którzy pozwolili złowić się Ewangelii Chrystusowej" - wskazał w homilii kaznodzieja.

Bp Chrząszcz nawiązał też do patrona dnia, św. Ignacego z Loyoli, który początkowo pogubiony, w pewnym momencie przeżył głębokie nawrócenie. „Zaczął rozeznawać, odróżniać poruszenia Ducha Świętego od iluzji, od tego, co powierzchowne. Jest to przyjemne, jest to fajne, ale później pozostaje pustka - mówił kaznodzieja. - Pan Jezus oferuje nam bycie blisko Niego, które też jest wielką przyjemnością, wielką radością i jeszcze nie pozostawia pustki, tylko nadaje sens naszemu życiu. I wtedy Ignacy Loyola odkrył, że życie nie polega na tym, by być kimś wielkim dla świata, ale żeby służyć dla większej chwały Boga". Bp Chrząszcz mówił dalej do młodych: „Jeśli chcesz, żeby twoje życie było wielkie, to nie pytaj, co mam z tego, co mogę dać, nie pytaj, czy to się opłaca, ale czy to prowadzi do Boga" - dodał.

Bp Robert Chrząszcz za papieżem Franciszkiem zachęcił do bycia pielgrzymami nadziei, która jednak nie jest łatwa, ale wymagająca. „Wiara to nie ucieczka od rzeczywistości. To odwaga, żeby iść czasem pod prąd, czasem być takim nienormalnym w oczach świata. Wiara to decyzja, by żyć uczciwie" - mówił bp Chrząszcz.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)