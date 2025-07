Jubileusz Młodzieży: pielgrzymi ze Wschodu jadą, dzięki wsparciu Polaków

Ok. 150 młodych ludzi z Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu weźmie udział w Jubileuszu Młodzieży i spotkaniu z Leonem XIV dzięki wsparciu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. To jedna z form pomocy mieszkańcom państw byłego tzw. „bloku wschodniego” w okresie wakacyjnego odpoczynku, która nie byłaby możliwa bez życzliwości ofiarodawców z Polski.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Od Zakarpacia po Uzbekistan

Dzięki wsparciu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP i jego darczyńców, w Jubileuszu Młodzieży w Rzymie wezmą udział pielgrzymi z Europy Wschodniej i niektórych państw Azji. „Z Ukrainy udało się wysłać sto osób, największa grupa, ponad czterdziestoosobowa, pochodzi z diecezji mukaczewskiej. Także z Kazachstanu z diecezji karagandyjskiej wyruszyła spora grupa, ponad 30 osób” – wylicza ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor zespołu, niosącego pomoc mieszkańcom krajów byłego Związku Radzieckiego. Pomoc objęła także młodych pielgrzymów z Uzbekistanu, którzy dołączą do rówieśników z całego świata, obecnych w Rzymie na spotkaniu z Ojcem Świętym. „W sumie udało nam się pomóc ponad 150 osobom, by mogły uczestniczyć w tych niezwykłych dniach” – mówi ks. Kryża. Dołączą one do co najmniej miliona pielgrzymów, na przyjęcie których szykuje się Rzym.

Nie tylko młodzież, nie tylko do Rzymu

Pomoc finansowa dla młodzieży, udającej się na jubileuszową pielgrzymkę do Rzymu, to nie jedyna letnia inicjatywa Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jak każdego roku, pomaga on także w realizacji projektów wakacyjnego wypoczynku w wielu krajach za wschodnią granicą Polski. Są one dedykowane nie tylko młodzieży, ale też m.in. samotnym matkom z dziećmi. „W tym roku, dzięki zaangażowaniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych, posługujących w tych krajach, udało się zrealizować już 26 wakacyjnych projektów, które napłynęły z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Syberii, Uzbekistanu i Ukrainy” – podsumowuje ks. Kryża na półmetku wakacji.

Wśród projektów, wspieranych w Roku Nadziei, są m.in. półkolonie, tzw. „wakacje z Bogiem” i wiele innych, które z jednej strony oferują potrzebującym tak niezbędną zmianę miejsca pobytu, a z drugiej pomagają wesprzeć lokalne ośrodki i wspólnoty. „Dla niektórych uczestników jest to jedyna okazja, kiedy mogą się po prostu najeść, bo wielu z nich pochodzi z rodzin, żyjących bardzo ubogo. Dzięki zaangażowani Kościoła katolickiego, dzieci, młodzież i dorośli przeżyją czas, o którym mówią, że czekają na niego z utęsknieniem cały rok” – mówi chrystusowiec.

Ukraina w centrum pomocy

Zarówno jeśli chodzi o udział w Jubileuszu Młodzieży, jak też o lokalne formy wypoczynku, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie stara się jak najszerzej pomóc mieszkańcom Ukrainy. „W obliczu wojennej traumy, tak bardzo dotykającej tamtejsze społeczeństwo, organizacja jakiegokolwiek wypoczynku nabiera szczególnego znaczenia – wyjaśnia ks. Kryża – Taki wypoczynek, choć ograniczony wojenną rzeczywistością, daje uczestnikom szansę na chwilę wytchnienia i oderwania się od traumatycznej rzeczywistości”. Zespół pomaga też ukraińskim grupom, przybywającym na letni wypoczynek do Polski.