Jubileusz Młodych to przede wszystkim pielgrzymka

Będzie to największe jak dotąd spotkanie Leona XIV z młodzieżą – mówi ks. Julien Dupont odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Francji za przygotowanie Jubileuszu Młodzieży. Podkreśla, że z francuskiego punktu widzenia ważne będzie spotkanie Papieża z katechumenami i neofitami. Oczywiście będą tam też młodzi z innych krajów, ale delegacja francuska będzie najliczniejsza – przypuszcza ks. Dupont.

Krzysztof Bronk - Watykan

Spotkanie Papieża z neofitami

Tylko w tę Wielkanoc ochrzczonych zostało we Francji 7400 nastolatków i 10384 dorosłych. W tej drugiej grupie zdecydowaną większość stanowią jednak młodzi do 35 roku życia, a więc potencjalni uczestnicy Jubileuszu Młodzieży.

Młodzi zobaczą, jak różnorodny jest Kościół

Zdaniem ks. Dupont obecność nowo ochrzczonych, a także tych, który dopiero przygotowują się do przyjęcia sakramentów to okazja dla wszystkich uczestników Jubileuszu Młodych, aby zobaczyć jak różnorodny jest Kościół katolicki. Do Rzymu przyjadą bowiem zarówno młodzi, którzy wywodzą się z rodzin chrześcijańskich, jak i ci, którzy sami musieli przecierać sobie drogę do odkrycia wiary. Będą skauci, którzy wiarę przeżywają w ramach swoich drużyn, jak i młodzi katolicy, którzy podjęli już pracę. Dla tej drugiej kategorii przewidziano specjalne spotkanie z watykańskim sekretarzem stanu kard. Pietrem Parolinem.

Przede wszystkim pielgrzymka

W rozmowie z Radiem KTO ks. Dupont przyznaje, że pod pewnymi względami Jubileusz Młodych będzie podobny do Światowych Dni Młodzieży. Jednakże w odróżnieniu od tych wielkich spotkań z Papieżem będzie on miał charakter bardziej pielgrzymkowy. Najsilniejsze momenty tego wydarzenia to bowiem przejście przez Drzwi Święte oraz modlitwa przy grobach apostołów, dla wielu, po raz pierwszy w życiu.

Kredencjały jak na Camino do Santiago

Aby uwypuklić ten pielgrzymkowy charakter Jubileuszu Młodych Episkopat Francji przygotował dla młodych kredencjały, podobne do tych, z którymi pielgrzymują pątnicy do Santiago de Compostela. Przewidziane w nich etapy to nie tylko przejście przez Drzwi Święte i modlitwa przy grobach apostołów, ale inne praktyki, które Kościół przewiduje na czas Roku Świętego, konkretny gest miłosierdzia, ale też spotkanie z przedstawicielami innych narodów czy modlitwa o powołania.