„Jezus mówi: chcę się tobą zająć” – ojcowie Szustak i Nowak w Casa Polonia

Marta z Betanii – zapracowana, pełna troski, ale też niepozbawiona pretensji. W drugim dniu Katechez Jubileuszowych w Casa Polonia podczas Jubileuszu Młodzieży w Rzymie dominikanie oo. Adam Szustak i Tomasz Nowak pokazali, że historia Marty to opowieść o nadziei. Nie tej po ludzku spodziewanej, ale tej, którą daje Bóg – i którą On sam ma w nas.

Karol Darmoros

Między gościnnością a rozczarowaniem

„Widzę moją mamę Basię, mówiącą mi, gdy wracam z zakonu: ‘Ogórkowa jest’” – wspominał o. Adam Szustak OP, porównując swoją mamę do Marty, siostry Marii i Łazarza. Jezus bywał w ich domu, a Marta – niczym wiele naszych mam – troszczyła się o to, by wszystko było jak należy.

Ale wtedy wydarzyło się coś, co wielu z nas zna z własnego życia. Marta, zawiedziona, że Maria nie pomaga, przychodzi do Jezusa z pewną pretensją, że musi wszystko sama robić, a Maria siedzi i słucha Go. Jak zauważył o. Szustak, to zdanie – „czy Cię to nie obchodzi” – kierowane do Jezusa pojawia się w Ewangelii w dramatycznych chwilach. W tym kontekście znany dominikanin, autor kanału „Langusta na palmie:” przywołał scenę uczniów budzących gwałtownie Jezusa śpiącego w łodzi podczas burzy.

O. Adam Szustak OP (© don Marek Weresa)

Nie po Twojemu, ale ku dobru

„Marta usługuje Jezusowi, ale zauważa, że życie nie idzie tak, jak sobie wyobraziła. I z tym rozczarowaniem idzie do Jezusa” – mówił o. Szustak. „A Jezus jej odpowiada – nie naprawi po Twojemu, ale poprowadzi Cię dobrze. Nadzieja teologalna nie polega na tym, że wszystko będzie tak, jak chcę. Tylko że Bóg mnie poprowadzi – czasem przez to, co trudne i niezrozumiałe” – wyjaśniał.

O. Adam Szustak zaznaczył też, że wszystkie największe błogosławieństwa, których doświadczył i doświadcza w życiu, są zbudowane na rzeczach, które niegdyś sam nazywał przekleństwami. „Bóg nasze krzywe gęby prowadzi do czegoś niezwykłego” – mówił, odnosząc się do ludzkich ułomności i nawołując do zawierzenia Bożej nadziei.

Nie chodzi o innych – chodzi o Ciebie

Duszpasterz Lednicy, o. Tomasz Nowak OP mówił o kluczowej perspektywie spojrzenia na ewangeliczny opis wizyty Jezusa u Marty i Marii. „Jezus mówi: Marto, chcę się tobą zająć. Nie myślmy, co Bóg ma poprawić w twojej siostrze, bracie czy kimkolwiek innym. On chce się zająć tobą” – podkreślał o. Nowak, autor kanału „Strefa Wodza”.

O. Tomasz Nowak OP (© don Marek Weresa)

Jak argumentował, to jest przesłanie nadziei głębszej niż nasze wyobrażenia o niej. „My mamy mieć nadzieję w Bogu, ale Bóg ma większą nadzieję w nas. Całego siebie daje, żeby zająć się tobą, twoimi sprawami” – zaznaczał.

I właśnie na tym – tłumaczyli dominikanie - polega nadzieja teologalna – nie na tym, że coś się wyprostuje po ludzku, ale że On – wierny, dobry Ojciec – wie, co robi. „A Bóg uczy nas by pokładać nadzieję nie w rzeczywistości a w Nim” – wyjaśniał o. Nowak.

Casa Polonia – przestrzeń wiary, nadziei i miłości

Casa Polonia to miejsce spotkania tysięcy młodych Polaków podczas Jubileuszu Młodzieży w Rzymie. W Instytucie Salezjańskim przy Via Tiburtina codziennie odbywają się tam Eucharystie, katechezy, modlitwa i koncerty. Jubileuszowe Katechezy prowadzone przez znanych kaznodziejów – o. Szustaka i o. Nowaka – dotyczą ewangelicznego rodzeństwa, przyjaciół Jezusa – Marty, Marii i Łazarza. Rozważania wpisują te postacie w kontekst trzech cnót boskich: wiary, nadziei i miłości.

Uczestnicy Casa Polonia (© don Marek Weresa)