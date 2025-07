Jasna Góra: pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Dobiegła końca XXXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Głównym punktem tego modlitewnego spotkania była Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego, ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Vatican News

W homilii bp Tadeusz Lityński wskazał, że ważne miejsce w prowadzeniu do Jezusa, który jest prawdą, ma modlącą się oraz dająca świadectwo odważnej wiary Rodzina Radia Maryja. „Jesteście czasami jak pogotowie ratunkowe, które spieszy z pomocą nie tylko modlitewną. Jesteście jak heroldowie prawdy, także o współczesnych zagrożeniach dla rodziny, kościoła, ojczyzny, ze wschodu czy zachodu, których wielu, tych właśnie heroldów chciałoby uciszyć, zamknąć usta, wyłączyć odbiorniki. Jesteście wołającymi o sprawiedliwość dla tych, których skrzywdzono i poniżono. Odebrano dobre imię, którym odebrano poczucie godności ludzkiej. Nie pozwalacie o nich zapomnieć. To jest misja i ta misja buduje również tożsamość narodową” – podkreślił ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

List do uczestników Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja wystosował prezydent Andrzej Duda. Twórcom Radia podziękował za wspaniały wkład w rozwój wolnej Polski. "Dziękuję za budowanie wspólnego dobra. Dziękuję za tworzenie przestrzeni swobody myśli i ducha, gdzie pielęgnowane jest duchowe dziedzictwo naszej Ojczyzny. Radio Maryja to wyjątkowe medium – nie tylko przekazujące informacje, lecz także umożliwiające słuchaczom wzajemną komunikację. To wielkie dzieło jednoczy ludzi w imię wiary, tradycji i patriotyzmu” – podkreślił w swoim liście prezydent RP.

Wkład Radia Maryja w kultywowanie polskiej tożsamości docenił też prezydent elekt Karol Nawrocki. W sposób szczególny zwrócił uwagę na toruńskie Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II, które - jak podkreślił - "kolejnym pokoleniom będzie opowiadało o polskiej historii od jej chrześcijańskich początków aż do współczesności, dużo miejsca poświęcając Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej – bohaterom takim jak rodziny Ulmów i Kowalskich. W toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II już teraz organizowane są uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, obchodzonego 24 marca. „Nasz Dziennik”, Radio Maryja i Telewizja Trwam od lat są zaś dla Instytutu Pamięci Narodowej nieocenionym partnerem na niwie edukacji historycznej, upominania się o prawdę o naszych dziejach i obrony dobrego imienia Polski” – napisał w swoim liście Karol Nawrocki.

źródło: Radio Maryja