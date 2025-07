Historia, współczesność, trwałość, tożsamość. Niezwykłe widowisko podczas Casa Polonia

W trakcie Jubileuszu Młodzieży w Rzymie, w ramach specjalnej strefy dla polskich pielgrzymów odbędzie się wyjątkowy koncert „Pielgrzymi Nadziei - Kto Ty jesteś?”. To artystyczna i duchowa opowieść, sięgająca do korzeni polskiej tożsamości, która oparta jest na krzyżu - znaku wiary, który stał się niemal naszym narodowym sztandarem. Krzyż tkwi naszej historii od wieków, stał się symbolem przetrwania – wskazuje w rozmowie z mediami watykańskimi reżyser i scenarzysta wydarzenia Dariusz Kowalski.

ks. Marek Weresa – Watykan

Za muzyczną warstwę podczas koncertu, który odbędzie się 31 lipca (początek godz. 20:00) odpowiada Marcin Pospieszalski, autor aranżacji wykonywanych utworów.

Inspiracją do tytułu widowiska był wiersz Władysława Bełzy „Kto Ty jesteś? Polak mały”, który staje się punktem wyjścia do refleksji nad tożsamością młodego człowieka, jego miejscem w historii – tej wielkiej, narodowej i tej osobistej, wewnętrznej.

Gdzie jesteś?

„Chcemy przypomnieć młodemu człowiekowi, pielgrzymowi nadziei z Polski, kim jest i skąd pochodzi. Że całe życie jest pielgrzymką – od chrztu aż po wieczność. A drogowskazem, który nie zawodzi, jest krzyż” - wskazał Dariusz Kowalski.

W koncercie wykorzystane zostaną m.in. teksty polskich wieszczów, cytaty ze św. Jana Pawła II, bł. kard. Wyszyńskiego, z Dzienniczka św. Faustyny oraz motywy muzyczne pieśni religijnych i patriotycznych. Całość tworzy wielowymiarowe widowisko: łączy słowo, muzykę, modlitwę i świadectwo. Obok doświadczonych aktorów i muzyków wystąpią też młodzi artyści, a ich wspólnym przesłaniem jest wiara, nadzieja i pamięć.

Dla kogo?

Koncert skierowany jest przede wszystkim do młodych, ale nie tylko. To wydarzenie dla wszystkich, dla których historia Polski i duchowe dziedzictwo mają znaczenie – zarówno w wymiarze narodowym, społecznym, jak i osobistym. „Chcemy też pomóc odkryć na nowo bogactwo dziedzictwa chrztu – i nie chodzi tylko o fakt historyczny z początku naszych dziejów, ale także o to fundamentalne wydarzenie dla życia duchowego każdego z nas” - dodał reżyser.

Przesłanie

„Polska przetrwała jako naród i państwo dzięki temu, ze była wierna krzyżowi. I to jest warunek jej dalszego trwania. Pamięć i tożsamość – powtórzę za św. Janem Pawłem II. A moja osobista historia swój sens zyskuje dzięki świadomości tego, kim jestem i dokąd zmierzam. Od chrztu – ku wieczności” - podkreślił Dariusz Kowalski.