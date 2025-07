Kościół Jezus

Francja

rodzina

Francuzi ponownie odkryli Serce Jezusa

W Paray-le-Monial zakończył się trzyletni jubileusz upamiętniający 350-lecie objawień Serca Jezusowego. Francuzi ponownie przyswoili sobie to sanktuarium – uważa jego rektor. To tak jakby Francja, która siedziała na kupie złota, odkryła je na nowo – dodaje ks. Etienne Kern. Ważnym owocem jubileuszu jest też powrót do intronizacji Serca Jezusa w rodzinach. Dzięki temu wiele z nich na nowo odzyskało radość ze wspólnej modlitwy – podaje tygodnik Famille Chrétienne.

Krzysztof Bronk – Watykan Francuzi ponownie usłyszeli o objawieniach Jak mówi ks. Kern, dzięki jubileuszowi, orędzie objawione przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque na nowo dotarło do tysięcy ludzi. Ci, którzy się na nie otworzyli, mogli znaleźć w Sercu Zbawiciela ukojenie, miłosierdzie i ogień. Odpocząć przy Sercu Jezusa, jak Jan Apostoł Jak zaświadcza rektor sanktuarium, Serce Jezusa daje swym czcicielom to samo, czego doświadczył św. Jan podczas Ostatniej Wieczerzy: mistycznego odpoczynku. Sam Jezus do tego zachęca, mówiąc: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Jezus pociesza i uzdrawia, świadectwo ofiar wykorzystywania Pielgrzymi, którzy przybywają do Paray-le-Monial ze swymi zranieniami i troskami, okrywają, że Jezus ich pociesza, ociera łzy i napełnia ufnością – mówi ks. Kern. Co znamienne, wśród osób, które doświadczyły tam uzdrowienia, są również ofiary wykorzystywania. To Serce płonie i rozpala inne serca Ks. Kern przypomina, że tym co wyróżnia objawienia w Paray-le-Monial jest ogień. Panu Jezusowi nie chodziło o tworzenie nowych nabożeństw, choć i one są ważne i przez Niego zalecane, ale o przemianę serca, o serce płonące. Ci, którzy odkryli Serce Jezusa, są pełni ognia, chcą Je głosić innym. Intronizacja Serca w rodzinach Konkretną i skuteczną formą szerzenia kultu Serca Jezusowego jest Jego intronizacja w rodzinnych. „Będę błogosławił rodziny, w których obraz mojego Serca będzie wystawiony i czczony” – obiecał Zbawiciel św. Małgorzacie Marii. Powrót do wspólnej modlitwy „Serce Jezusa jest uosobieniem czułości Boga, a rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się kochać i przebaczać” – mówi ks. Gwénaël Queffelec, jeden z kapelanów w Paray-le-Monial. Intronizacja to jeden ze sposobów na wprowadzenie Jezusa i wspólnej modlitwy do swojego domu. Z okazji jubileuszu sanktuarium przygotowało specjalny przewodnik, który pomaga w przygotowaniu i odpowiednim przeżyciu tego wydarzenia. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy Jezus

Francja

rodzina