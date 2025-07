Francuzi już się przebudzili, na Jubileuszu Młodych będzie ich więcej niż Polaków

Francuzi przeżywają czas duchowego przebudzenia. Można się spodziewać, że dadzą o tym świadectwo również na Jubileuszu Młodych, który na przełomie lipca i sierpnia ma zgromadzić w Rzymie milion pielgrzymów. Z najnowszych danych wynika, że Francuzów będzie tam więcej niż Polaków. To również oni przypomną młodym teologię ciała Jana Pawła II.

Krzysztof Bronk – Watykan

25 tys. Francuzów, wciąż trwa mobilizacja

Jak wynika z najnowszych danych podanych przez paryski dziennik La Croix, Francuzów na Jubileuszu Młodych będzie 25 tys. Z samego Paryża ponad 1500 osób. Liczbę uczestników z Polski szacuje się na 20 tys. Oficjalne zapisy zostały już zakończone. Zarówno we Francji, jak i w Polsce trwa jednak mobilizacja uczestników indywidualnych, którzy mogą przyjechać do Rzymu na ostatnią chwilę.

Rok przebudzenia

Francja przeżywa w tym roku czas duchowego przebudzenia. Znad Sekwany docierają do świata wiadomości o rekordowej liczbie uczestników pielgrzymki z Paryża do Chartre, o tłumach paryskich licealistów w Lourdes, o przepełnionych kościołach w Środę Popielcową, o wzmożonym popycie na Biblie i rekolekcje w klasztorach, a przede wszystkim o bezprecedensowym wzroście wniosków o chrzest, zwłaszcza ze strony ludzi młodych. Przypomnijmy: w tegoroczną Wielkanoc ochrzczonych zostało we Francji 10384 dorosłych i 7400 nastolatków, o 45 proc. więcej niż w roku ubiegłym, kiedy również odnotowano niespotykane wcześniej zainteresowanie sakramentami.

Poranek katechumenów i neofitów

To religijne odrodzenie nie może nie mieć wpływu na uczestników Jubileuszu Młodych. Nic więc dziwnego, że programie ich pobytu w Rzymie zarezerwowano osobny poranek poświęcony katechumenom, czyli osobom przygotowującym się do chrztu, i neofitom. Dzień 31 lipca będzie przeznaczony na spotkania i modlitwę między samymi tylko Francuzami. Do francuskiego kościoła św. Ludwika w Rzymie sprowadzono serce św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów, oraz relikwie św. Jana Eudesa, XVII-wiecznego kaznodziei, który pobijał serca Francuzów dla Chrystusa.

Nowy Papież budzi entuzjazm

Tygodnik Famille Chrétienne przypomina, że na Jubileusz do Rzymu zaprosił młodych jeszcze papież Franciszek, a ostatecznie powita ich Leon XIV. „Ta zmiana planów wzbudza entuzjazm francuskich pielgrzymów”.

Jak ŚDM, tylko że w Rzymie

Francuzi traktują Jubileusz Młodych jako swoiste, nadliczbowe ŚDM. Wielu pościągają pozytywne doświadczania czy świadectwa z poprzednich Światowych Dni Młodzieży, zwłaszcza w Lizbonie, gdzie młodzież francuska stanowiła już liczną grupę o dość wyraźniej fizjonomii. W Rzymie będą mieć swój własny hymn pt. „Génération Jubilé - Pokolenie Jubileuszu”.

Przygotowali sztukę Wojtyły „Przed sklepem jubilera”.

Podczas Jubileuszu Młodych Francuzi zaprezentują też światu sztukę teatralną Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. Jak podaje czasopismo Le Pélerin, zaplanowano cztery seanse w jednym z rzymskim teatrów. Spektakl został przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną Le Reflet, aby „przekazać silne przesłanie o miłości małżeńskiej”.

Wierzymy w siłę piękna zawartą w tym utworze

Wierzymy w siłę piękna zawartego w tym utworze – mówią twórcy. Ich zdaniem w czasach, gdy trwałe uczucie jest poddawane w wątpliwość, sztuka Karola Wojtyły pokazuje miłość aż do śmierci. Chcemy poruszyć widzów, wywołać dreszcz, pragnienie i przekazać przesłanie o Bogu i teologii ciała Jana Pawła II – dodaje wiceprezes grupy Le Reflet. Po przedstawieniach w Rzymie planują trasę po całej Francji. „Nie żałujemy ani chwili tej przygody. To nasza pasja. Ma to ogromny sens. Przeżywamy to razem z braćmi i siostrami w Chrystusie” – mówią Maëlys i Marie, twórcy przedstawienia.