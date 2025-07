Francja: zmarł kard. André Vingt-Trois, emerytowany arcybiskup Paryża

Osiemdziesiąt dwa uderzenia dzwonów we wszystkich kościołach diecezji paryskiej uczczą o godz. 17.00 pamięć o kard. André Vingt-Trois, arcybiskupie Paryża w latach 2005-2017, który zmarł wczesnym popołudniem w wieku 82 lat.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Pasterz, ojciec i przyjaciel

List do diecezjan, informujący o odejściu do Pana kard. Vingt-Trois wystosował obecny arcybiskup Paryża Laurent Ulrich. „Dla wielu z nas, kapłanów, diakonów, wiernych Paryża, był kimś więcej niż tylko naszym arcybiskupem: był pasterzem, ojcem, wzorem; dla mnie bratem w posłudze biskupiej i służbie oraz przyjacielem – napisał hierarcha o swoim poprzedniku – Kardynał Vingt-Trois wypełnił wszystkie powierzone mu zadania: w Paryżu u boku kard. Jean-Marie Lustigera, jako arcybiskup Tours, później jako arcybiskup Paryża, jako przewodniczący naszej konferencji episkopatu, jako kardynał Kościoła powszechnego, pomimo ciężaru, jaki niosły ze sobą te misje, zawsze w duchu prostoty, wypływającej z pierwszego wezwania, jakie otrzymał od Pana, by pójść za Nim. W ostatnich latach, mimo problemów zdrowotnych, które znosił z odwagą i cierpliwością, nie przestał służyć — w inny sposób, jak sam mawiał — poprzez modlitwę i oddanie się woli Bożej”.

Abp Ulrich zachęcił do modlitwy o życie wieczne dla swego poprzednika, pamiętając o nadziei, jakie daje obietnica zmartwychwstania.

82 uderzenia dzwonów, Msze święte i hołd w katedrze

Biskup Paryża polecił, by dziś o godz. 17.00 rozbrzmiały dzwony we wszystkich kościołach diecezji paryskiej, upamiętniając zmarłego hierarchę 82 uderzeniami – tyloma, ile lat przeżył. Poprosił też aby dziś i w kolejnych dniach sprawowane były Msze św. w jego intencji. Zaprosił też wiernych do oddania mu hołdu w katedrze Notre-Dame, dziś, podczas Mszy św. o godz. 18.00 i w dowolnej porze.

Na stronie diecezji paryskiej udostępniono wirtualną księgę kondolencyjną.

Urodzony w Paryżu 7 listopada 1942 r. André Vingt-Trois w wieku 26 lat został wyświęcony na kapłana dla diecezji paryskiej. W 1981 r. kard. Jean-Marie Lustiger, ówczesny arcybiskup Paryża mianował go wikariuszem generalnym. Siedem lat później Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym stołecznej diecezji. W latach 1999-2005 był arcybiskupem Tours, a w latach 2005-2017 – arcybiskupem Paryża. Od 2007 r. do 2013 r. był przewodniczącym francuskiego episkopatu. W 2007 r. papież Benedykt XVI kreował go kardynałem. Pomimo, że w ostatnich latach cierpiał na rzadką i postępującą chorobę neurologiczną, zespół Guillaina-Barrégo, w grudniu ubiegłego roku uczestniczył w uroczystości otwarcia paryskiej katedry Notre-Dame po remoncie, spowodowanym pożarem z 2019 r.