Eksplozja w Rzymie: Caritas i parafie na pierwszej linii pomocy

Po porannej eksplozji na via dei Gordiani, Caritas diecezjalna Rzymu w porozumieniu z władzami miejskimi przekazała pierwsze 200 posiłków dla osób ewakuowanych, w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Parafia św. Gerarda Majelli przy via Romolo Balzani – najbliższa miejsca zdarzenia – natychmiast udostępniła swoje obiekty obronie cywilnej, która przyjęła poszkodowanych.

Vatican Media

Pierwsza linia pomocy

„Proboszczowie z okolicznych parafii oraz sieć Caritas od razu zaoferowali współpracę z władzami lokalnymi, strażą pożarną i obroną cywilną, by zapewnić jak największe wsparcie dla osób dotkniętych skutkami wybuchu” – powiedział Giustino Trincia, dyrektor Caritas diecezjalnej.

„Na pierwszej linii pomocy jest parafia św. Gerarda Majelli, prowadzona przez ks. Roberta Landiego. To właśnie budynki przy via Romolo Balzani i via dei Gordiani najbardziej ucierpiały od fali uderzeniowej drugiego wybuchu” - dodał.

Pomoc oferują także inne parafie z okolicy: św. Marcelina i Piotra w San Lauro, Najświętszej Maryi Matki Miłosierdzia oraz św. Józefa Cafasso, które również znajdują się w pobliżu miejsca eksplozji.

Wydarzył się cud

Obecnie trwają szybkie kontrole techniczne, mające ustalić, czy mieszkańcy mogą wrócić do swoich mieszkań.

„Wierzymy, że wydarzył się cud – mogło dojść do katastrofy. W pobliżu znajduje się szkoła z 400 dziećmi, centrum sportowe oraz centrum handlowe w budowie” - podkreślił Trincia.