Dni Wspólnoty Sióstr Misjonarek w Roku Jubileuszowym 2025

Dni Wspólnoty Sióstr Misjonarek zorganizowane w dniach 21-23 lipca miały w tym roku szczególny charakter przynajmniej z dwóch względów. Pierwsza okazja to obchodzony w Kościele Rok Jubileuszowy, a druga okoliczność to 20. rocznica odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II, Patrona Zgromadzenia.

Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

Nieprzypadkowo zatem za miejsce głównego spotkania wybrałyśmy Bazylikę w Krakowie Łagiewnikach, która jest Kościołem Jubileuszowym i miejscem bliskim świętemu Papieżowi za jego życia. Stąd z kolei przebyłyśmy szlak wiodący przez dwa kolejne sanktuaria związane z Karolem Wojtyłą – Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice –, żeby na koniec powrócić do świątyni Bożego Miłosierdzia. We wspólnym pielgrzymowaniu przez swoiste trzy stacje wzięło udział blisko 130 sióstr z całego świata. Program dni obfitował w wiele ważnych dla nas wydarzeń.

Kalwaria Zebrzydowska – Posłanie na misje wśród Polonii

I tak, u Matki Bożej Kalwaryjskiej głównym punktem naszego pobytu była Msza św. wraz z ks. bp. Robertem Chrząszczem, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w intencji sióstr, które w tym roku udają się na misje wśród Polonii. Podczas Eucharystii sprawowanej przez bp. Roberta miał miejsce obrzęd posłania do posługi za granicą s. Anny Kraśner (do Niemiec), s. Teresy Pluty (do Francji) i s. Anastazji Miszkura (do Niemiec). Było to pierwsze spotkanie wspólnoty z niedawno wybranym delegatem polonijnym. Cieszyłyśmy się, że u progu swojego nowego zadania ks. biskup mógł poznać wiele sióstr naszego Zgromadzenia, z którymi z pewnością będzie się spotykał w przyszłości na emigracyjnych drogach.

W urokliwej Kalwarii oprócz wspólnej modlitwy miałyśmy też czas, by pomodlić się indywidualnie przy licznych kapliczkach rozsianych po słynnych tamtejszych „dróżkach”.

Wadowice – Odwiedziny w Domu Rodzinnym Jana Pawła II

Tego samego dnia czekało na nas jeszcze inne piękne doświadczenie: wizyta w mieście dzieciństwa Karola Wojtyły. Zwiedzanie Domu Rodzinnego Jana Pawła II przypomniało wielu z nas historię jego życia i duchowej drogi, ale też tła epoki, w jakiej Bóg dał mu żyć. Z gościnnych progów domu Papieża dzieliło nas już tylko kilka kroków do kościoła jego chrztu – Bazyliki Ofiarowania NMP, gdzie mogłyśmy odmówić wspólnie Nieszpory. Aby tradycji stało się zadość, tu i ówdzie wokół wadowickiego Rynku siostry miały też okazję skosztować papieskich kremówek.

Kraków Łagiewniki – Przejście przez Drzwi Święte i Srebrny Jubileusz

Ostatnią stacją Misjonarek-Pielgrzymów Nadziei było Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. Ponieważ większość z nas nie będzie mogła udać się osobiście w tym roku do Rzymu, by uzyskać łaskę Odpustu Jubileuszowego, wybrałyśmy tę świątynię z jej Drzwiami Świętymi, aby przejść przez nie razem w specjalnie przygotowanym na tę okazję nabożeństwie. Modlitwę i procesję przejścia poprowadził ks. Michał Wilkosz, rektor PMK w Niemczech. Po dotarciu do Bazyliki ze śpiewem psalmów i Litanii do Wszystkich Świętych na ustach, uczestniczyłyśmy we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Michała, tym razem w intencji sióstr obchodzących swój Jubileusz Srebrny Życia Zakonnego. W grupie, która 25 lat temu rozpoczęła nowicjat, były: s. Marta Jezierska (Polska), s. Agnieszka Noga (Polska), s. Ludmiła Maruszewska (Niemcy), s. Anna Paluch (Kanada), s. Anna Tarnowska (Polska), s. Magdalena Polak (Stany Zjednoczone) i s. Karolina Szymkowiak (Stany Zjednoczone). Dziękczynienie Bogu zostało dopełnione życzeniami dla Jubilatek, które wyraziła Matka Ewa, a następnie rekreacją, podczas której siostry dzieliły się okolicznościami poznania Zgromadzenia i przebiegiem dotychczasowej misjonarskiej posługi.

Nie sposób opisać wszystkiego. Bogu niech będą dzięki za błogosławiony czas Dni Wspólnoty, za modlitwę i świętowanie, za radość siostrzanych spotkań i za każdą łaskę, tę ukrytą, znaną Bogu i siostrom.