Bp Suchodolski o Jubileuszu Młodych: niech to wydarzenie będzie owocne duchowo dla polskiej młodzieży

Dla duszpasterstwa młodzieży spotkanie z Piotrem, czyli z aktualnym Papieżem, jest zawsze bardzo ważne – mówił bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, podczas konferencji prasowej przed Jubileuszem Młodych w Rzymie, który odbędzie się od 28 lipca do 3 sierpnia 2025 roku.

Rzym jest przygotowany na Jubileusz

Bp Suchodolski przyznał, że Rzym jest przygotowany na Jubileusz. „W roku 2025 wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i nie może być inaczej z młodym pokoleniem” – zaznaczył. „Dla duszpasterstwa młodzieży spotkanie z Piotrem, czyli z aktualnym Papieżem, jest zawsze bardzo ważne” – podkreślił. Dodał, że szczególne są spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży oraz coroczne orędzia do młodych, które pogłębiają tematykę danego wydarzenia. „Nie wyobrażaliśmy sobie, aby w Roku Świętym zabrakło światowego spotkania młodych” – przyznał hierarcha.

Bp Suchodolski wskazał, że każdy kraj powinien zorganizować dla swojej młodzieży odpowiednie miejsca modlitwy i formacji. Wyjaśnił, że w imieniu Konferencji Episkopatu Polski to zadanie przejęło Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży z ks. Tomaszem Koprianiukiem na czele, który ma kontakt z Nadzwyczajnym Komisarzem Rządu Włoch ds. Jubileuszu Kościoła Katolickiego 2025, którym jest burmistrz Rzymu, oraz koordynatorem i jego pełnomocnikiem dr. Agostino Miozzo, którzy pomagali w przygotowaniu strefy „Polski Rzym – Casa Polonia”.

Hierarcha wskazał, że polska młodzież będzie się także włączała w główne wydarzenia jubileuszowe: we wtorek, 29 lipca, o godz. 17 będzie sprawowana Msza Święta na powitanie młodych z całego świata, a w piątek, 1 sierpnia, od godz. 10 grupy będą mogły przeżyć swój dzień pokutny na Circo Massimo.

Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, podziękował w imieniu Konferencji Episkopatu Polski pracownikom Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży jak i partnerom Jubileuszu po stronie rzymskiej. „Mamy nadzieję, że spędzimy dobry czas modlitwy, koncertów, świadectw, poznawania Rzymu i mimo wielkich upałów damy radę. Niech to wydarzenie będzie owocne duchowo dla polskiej młodzieży” – życzył.

Rzym spodziewa się ok. miliona młodych ludzi

Dr Agostino Miozzo, koordynator i pełnomocnik Nadzwyczajnego Komisarza Rządu Włoch ds. Jubileuszu Kościoła Katolickiego 2025, poinformował, że do tej pory ponad 15 mln pielgrzymów przeszło przez Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra i pozostałych bazylik papieskich. Przypomniał, że Rok Jubileuszowy rozpoczął się 24 grudnia 2024 roku otwarciem Drzwi Świętych przez papieża Franciszka, który uczynił to już na wózku. „To było bardzo ważne dla całej wspólnoty katolików świata” – przyznał.

Dr Miozzo zauważył, że pierwsze spotkania jubileuszowe przeżywane były pod przewodnictwem papieża Franciszka, który miał już duże trudności zdrowotne. Dodał, że Ojciec Święty odszedł tuż przed Jubileuszem nastolatków i dlatego wielu młodych przybyło wraz z innymi ludźmi na pogrzeb papieża Franciszka. Dodał, że Papież Leon XIV został wybrany tuż przed Jubileuszem bractw.

Dr Miozzo wskazał, że od tamtego momentu było już kilka kolejnych spotkań jubileuszowych. Podkreślił, że miasto Rzym spodziewa się ok. miliona młodych ludzi, którzy zjadą w tygodniu Jubileuszu Młodych do stolicy Włoch i poinformował, że wszystko jest przygotowane na ich przyjazd. Ostrzegł jednak, że będą bardzo wysokie temperatury i prosił o dobre przygotowanie się na taką pogodę. Przyznał, że przyjechał do Polski podziękować za zaangażowanie Kościoła w Polsce w organizację wydarzeń związanych z Jubileuszem Młodych.

Strefa „Polski Rzym – Casa Polonia”

O dobrej współpracy z miastem Rzym w przygotowaniach do Jubileuszu Młodych mówił ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Wskazał, że projekt „Polski Rzym – Casa Polonia” bazuje na projekcie „Polska Lizbona” ze Światowych Dni Młodzieży w stolicy Portugalii.

Duchowny zwrócił uwagę, że podczas Jubileuszu Młodych jest duża przestrzeń pozostawiona ludziom młodym do ich dyspozycji, ale są także dni narodowe. „Od środy do soboty będzie zatem +Polski Rzym – Casa Polonia+. Zapraszamy wszystkich do wspólnej celebracji tego wydarzenia” – zaznaczył. Dodał, że będzie tam dużo miejsca, by zjeść normalne posiłki, a także w tej przestrzeni będą zlokalizowane różne wydarzenia, będą obecni duszpasterze Lednicy ze swoim stoiskiem, będą promowane samorządy, regiony i powiaty polskie. Będzie także obecna polska policja, która we współpracy z policją włoską ma zapewnić bezpieczeństwo.

„Przewidujemy, że wydarzenia te zgromadzą jednorazowo ok. 5 tys. młodych” – ocenił ks. Koprianiuk i zarazem zaznaczył, że dzięki pomocy władz miasta Rzym oraz Dykasterii ds. Ewangelizacji wszystkie te wydarzenia będą możliwe.

Duchowny poinformował, że w „Polskim Rzymie” pielgrzymi od rana będą mieli możliwość adoracji w ciszy Najświętszego Sakramentu. Wyjaśnił, że wydarzenia przed sceną rozpoczynać się będą koncertem wprowadzającym, a następnie będą odbywać się katechezy jubileuszowe prowadzone przez zakonników. Potem będzie sprawowana Eucharystia, a po niej wielkie widowiska artystyczne poświęcone tematom: Krzyża, nadziei i uwielbienia. Podkreślił, że wydarzenia te będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

Jubileusz Młodych odbędzie się w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2025 roku. w Rzymie. Młodym z Polski, zorganizowanym w prawie 270 grup, będzie towarzyszyło 22 biskupów, 421 kapłanów oraz 111 osób zakonnych. W Rzymie zaplanowano liczne wydarzenia z udziałem pielgrzymów z Polski (strefa „Polski Rzym – Casa Polonia”). Młodzi z całego świata spotkają się z Ojcem Świętym Leonem XIV na Tor Vergata – podczas czuwania 2 sierpnia i podczas Mszy św. 3 sierpnia.

