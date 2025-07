Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati powraca do Rzymu

W świecie, gdzie duchowość młodych coraz częściej poszukuje żywych świadków wiary, wydarzenie, które odbędzie się latem w Rzymie, będzie jednym z najważniejszych momentów trwającego Roku Jubileuszowego. Niezniszczone ciało bł. Piotra Jerzego Frassatiego – patrona młodzieży, studentów i ludzi gór – zostanie wystawione w sercu Wiecznego Miasta. Jego obecność ma inspirować nowe pokolenia do życia w prawdzie, służbie i odwadze.

ks. Marek Weresa – Watykan

Święty młodych – żywy w pamięci i ciele

Od 26 lipca do 4 sierpnia 2025 roku trumna z ciałem Frassatiego będzie znajdować się w Bazylice Santa Maria sopra Minerva w Rzymie. To ważny element Jubileuszu Młodych, na który zjadą się młodzi pielgrzymi z całego świata. Szczególna okazja do oddania czci nastąpi w dniach 28 lipca – 3 sierpnia, kiedy w Wiecznym Mieście odbywać się będą główne jubileuszowe spotkania. Kulminacją będzie Msza św. pod przewodnictwem Papieża Leona XIV na kampusie Uniwersytetu Tor Vergata.

Ciało Frassatiego zostanie przywiezione z rodzinnego Turynu, gdzie na co dzień spoczywa w Katedrze św. Jana Chrzciciela. W czasie otwarcia trumny w 1981 roku, w trakcie procesu beatyfikacyjnego, okazało się, że jego ciało pozostało nienaruszone.

Od gór po ulice Turynu – życie pełne działania

Urodzony w 1901 roku w Turynie, Piotr Jerzy Frassati był człowiekiem, który nie rozdzielał wiary czy modlitwy od czynu. Pochodził z wpływowej rodziny, lecz swoje życie poświęcił ubogim, potrzebującym i odrzuconym. Jako student, działacz społeczny i członek Trzeciego Zakonu Dominikańskiego, nie tylko poświęcał się modlitwie, ale i służył potrzebującym, nosząc jedzenie do najbiedniejszych dzielnic swojego miasta. Słynął z zamiłowania do gór i alpinizmu – wędrówki traktował jako duchową wspinaczkę do Boga.

Frassati zmarł w wieku zaledwie 24 lat, 4 lipca 1925 roku, na skutek choroby Heinego-Medina. Jego pogrzeb zgromadził tłumy biedoty – ludzi, którym cicho i bez rozgłosu pomagał.

Wspólnie z bł. Carlo Acutisem

Początkowo planowano, że bł. Frassati zostanie kanonizowany 3 sierpnia podczas jubileuszowych uroczystości. Ostatecznie jednak Papież Leon XIV ogłosi go świętym 7 września tego roku, w tym samym dniu, co bł. Carlo Acutisa – innego młodego świadka wiary XXI wieku, który również zyskał ogromne uznanie wśród młodych katolików na całym świecie.