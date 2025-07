Biskup Gervasi: osoby starsze są skarbem do odkrycia

Starość jako skrzynia pełna skarbów do odkrycia. Zgodnie z tym, co przekazuje Leon XIV, osoby starsze mogą być znakiem nadziei – to przekonanie biskupa Dario Gervasiego, zastępcy sekretarza Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, inicjatora Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 27 lipca.

Lorena Leonardi – Watykan

Według powszechnego wyobrażenia nadzieja należy do młodych, do tych, którzy mają całe życie przed sobą. A jednak Leon XIV w swoim dzisiejszym orędziu, opublikowanym z okazji Światowego Dnia, mówi, że można być znakiem nadziei w każdym wieku. To ważna zmiana perspektywy, jak podkreśla bp Dario Gervasi.

Bogactwa osób starszych

W rozmowie z Mediami Watykańskimi mówi, że dziś panuje tak zwana kultura „anti-aging”, czyli kult młodości i walki ze starzeniem. Perspektywa Papieża, podobnie jak ta biblijna, nadaje natomiast każdemu etapowi życia jego własną wartość. Starość to cenny okres, bogaty w skarby do odkrycia, takie jak mądrość zdobyta przez doświadczenie życia oraz znajomość Bożej wierności, doświadczana przez długie lata – podkreśla zastępca sekretarza Dukasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Aby te bogactwa nie zostały zaprzepaszczone, należy podjąć konkretne działania. „Propozycji może być wiele, począwszy od tych najprostszych, jak odwiedziny rodzin czy czas poświęcony na wysłuchanie świadectw osób starszych. Ale także poprzez wspólne przeżywanie celebracji, wyjść, wydarzeń – łącząc obecność seniorów z obecnością rodzin i dzieci – tak, aby dziadkowie byli zawsze włączeni” – mówi bp Gervasi.

Wszystkiego można dokonać razem

Ostrzega, by nie kierować się modną dziś ideą „produktywności”. „To naprawdę niezdrowa idea, której musimy się stanowczo przeciwstawiać, aby odzyskać sens życia: utożsamianie życia z produkcją jest upokarzające dla naszej ludzkiej godności” – dodaje biskup. I przypomina, że osoby starsze przywracają nam wymiar bezinteresowności, daru, potrafią poświęcać czas bez kalkulowania jego użyteczności. „Dzięki swojej hojności wobec młodych, czynią ich silniejszymi: wszystko można robić razem – tam, gdzie są starsi, jest coś więcej, a nie mniej” – mówi sekretarz.

Zachęca, by młodzi pomagali starszym wejść w świat nowoczesnych technologii, a starsi aby pomagali młodym dostrzec duchową stronę życia. Jak mówi, nie ma lepszego sposobu na przyswajanie wiary dzieci niż na przykład to, kiedy dziadek w rozmowie z wnukami powie: „niech się stanie wola Boża”.

Spotkania młodych ze starszymi

27 lipca to Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Na to wydarzenie Dykasteria przygotowała zestaw duszpasterski zawierający modlitwy, materiały i propozycje liturgiczne, mające na celu zaangażowanie wiernych w parafiach na całym świecie – zarówno tych, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć z powodu odległości, jak i tych, którzy nie mogą się przemieszczać, bo mieszkają w domach opieki lub spędzają ten dzień w dziennych ośrodkach wsparcia.

„Dla młodych odwiedzenie osoby starszej to okazja do spotkania ze świadectwem Boga, który żyje w niej – uścisk z takim człowiekiem to jak dotknięcie znaku wierności Pana. W tym sensie Leon XIV przypomina nam, że osoby starsze pomagają nam mieć nadzieję i same również mogą zawsze mieć nadzieję” – mówi bp Gervasi.

Inicjatywy Dykasterii

W październiku odbędzie się międzynarodowy kongres, który będzie okazją do refleksji nad ważnymi aspektami życia osób starszych – od duchowości, przez kulturę odrzucenia, aż po ich rolę we wspólnotach kościelnych. „Już rozpoczęliśmy i nadal prowadzimy serię spotkań na poziomie kontynentalnym za pośrednictwem Zooma, z odpowiedzialnymi za duszpasterstwo osób starszych w Konferencjach Episkopatów na całym świecie” – wyjaśnia sekretarz.