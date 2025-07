Autor książki o Leonie XIV: Papież jest słuchem. On słucha duszy

Leon XIV potrafi głęboko wsłuchać się w duszę człowieka, jego poszukiwania, niepokoje. Papież wie, że jego kapłaństwo jest wymodlone – ujawnia o. Wiesław Dawidowski, augustianin, wraz z Damianem Jankowskim współautor książki „Leon XIV. Papież na niespokojne czasy”. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa Więź.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Wojciech Rogacin - Watykan

Przed konklawe o. Wiesław Dawidowski napisał email do wtedy jeszcze o. kardynała Roberta Prevosta, którego znał od ponad ćwierć wieku. „Napisałem, że nasza parafia anglojęzyczna w Warszawie modli się o pokój duszy papieża Franciszka, że organizujemy czuwania, ale też modlimy się o wybór nowego papieża. Ojciec Prevost mi odpisał bardzo prosto: Proszę, módl się nadal” – opowiada Vatican News o. Dawidowski.

Kiedy natomiast po wyborze na papieża zakonnik wysłał już Leonowi XIV email z gratulacjami, otrzymał następującą odpowiedź: „Dziękuję ci za modlitwy i ciągle na nie liczę.”

Ta korespondencja uwypukla, zdaniem o. Dawidowskiego, jedną z charakterystycznych cech obecnego Papieża – przekonanie o sile modlitwy. „On rzeczywiście jest świadomy, że nasze modlitwy u Boga wyjednują mu potrzebne dary” – mówi o. Dawidowski.

„Oszalałem z radości”

Augustianin zna obecnego Papieża od 26 lat, kiedy o. Prevost był prowincjałem prowincji Chicago. „Poznaliśmy się w Rymie na tarasie Kolegium Świętej Moniki. Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, ale jesteśmy współbraćmi, którzy są ze sobą związani bardzo wieloma więzami” – opowiada Vatican News o. Dawidowski.

I przypomina wzruszający moment, kiedy ogłoszono wybór kard. Prevosta na Papieża. „Już kiedy protodiakon ogłosił z Loggii Bazyliki Świętego Piotra: ‘Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum, Robertum Franciscum’, to już wiedziałem, że to jest Prevost i po prost oszalalem z radości!” – opowiada dziś zakonny współbrat Leona XIV. Jak dodaje, od początku konklawe – wbrew opinii większości – był przekonany, że to kard. Prevost zostanie wybrany.

Przypomina stare powiedzenie, że „kto na konklawe wchodzi papieżem, wychodzi z niego kardynałem”. – „A tutaj okazalo się zupełnie inaczej” – dodaje o. Dawidowski.

Kapłaństwo Leona XIV zostało wymodlone

Współautor książki – rozmowy: „Leon XIV. Papież na niespokojne czasy” wraca do wiary Leona XIV w siłę modlitwy. „Widzę w nim teraz od początku pontyfikatu, że jego kapłańswo przede wszystkim – a potem mówimy o biskupstwie i papiestwie – jest przez niego przeżywane z głęboką świadomością, że jest to kapłaństwo Chrystusowe przez kogoś dla niego wymodlone i które on sam wymodlił” – mówi z przekonaniem o. Wiesław Dawidowski. „Wymodlone przez jego bliskich, przyjaciół, którzy wspierają go poprzez modlitwę i tych, którzy poprzez modlitwę tychże przyjaciół także mieli poczucie głębokiej solidarności i przyjaźni z Prevostem” - dodaje.

On słucha, rozeznaje, chce dialogu

Zdaniem o. Wiesława Dawidowskiego jest kilka charakterystycznych cech, które w szczególny sposób opisują postawę Papieża Leona XIV. „Pierwsza to ta, o której powiedzialem pierwszego dnia pontyfikatu – on jest słuchem. Ten rzeczownik słuch oznacza coś więcej niż tylko słuchanie. To jest słuchanie głeboko podmiotowe, to jest wsłuchanie się w duszę człowieka i w jego poszukiwania i niepokoje” – przekonuje augustianin.

„Po drugie Ojciec Święty bardzo potrafi rozeznać pomiędzy ludźmi przychodzącymi do niego z fałszywymi intencjami, a tymi, którzy rzeczywiście kierują się głosem serca i sumienia” – dodaje.

„Trzecia charakterystyczna cecha: to jest człowiek, który bardzo chce doprowadzić poprzez dialog do spotkania się czasami osób bardzo różnych. To jest jego droga życia, zwasze taki był” – wskazuje o. Wiesław Dawidowski.

Skromny i nienarzucający się

Podkreśla też, że o. Prevost nigdy jako zakonnik nie byl człowiekiem, który by się w jakikolwiek sposób wywyższał. „To był człowiek, który zawsze wydawał się jakby nieśmiały, stawał troszkę zawsze jakby na marginesie, ale jednak w centrum wydarzeń. Nie narzucał komuś swojej osobowości. I myślę, że to jest bardzo piękne w jego osobie” – opisuje autor książki o Leonie XIV.

Posłuszeństwo Kościołowi

W książce „Leon XIV. Papież na niespokojne czasy” o. Dawidowski wskazuje, że obecny Ojciec Święty, to człowiek, który ma takie głębokie poczucie posłuszeczeństwa. W rozmowie z Vatican News precyzuje, o co chodzi: „To posłuszeństwo nie dotyczy widzimisię biskupa, czy przełożonego, ale dotyczy misji Kościoła. Na to trzeba wskazać uwagę. On nie kieruje się cnotą posłuszeństwa, aby gdzieś zapchać jakąś dziurę, ale po to, by misja Kościoła, czy misja zakonu, zadania zakonu były kontynuowane dla głoszenia Ewangelii. I to nim powoduje” – przekonuje o. Wiesław Dawidowski.

I przytacza opowieść, która ukazała się w wywiadzie dla biura prasowego Zakonu Augustianów. Mowa w nim o tym, jak kiedyś papież Franciszek powiedział Prevostowi: „Rozmyślam nad tobą, aby powołać cię do Rzymu do ważnej dykasterii.” Prevost odpowiedział: „Ojcze Święty, wiesz, że jestem szczęśliwy w Peru. Bardzo dobrze się tutaj czuję. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zawsze byłem posłuszny i w posłuszeństwie to przyjmę”. Franciszek miał mu wtedy powiedzieć: „To módl się, żebym podjął dobrą decyzję.”

Ten Papież znakiem od Boga

Zdaniem o. Dawidowskiego, to również wskazuje na rys posłuszeństwa Leona XIV, który także jest charakterystyczny dla zakonu augustiańskiego. „Nasz zakon należy do wielkiej tradycji zakonów medykanckich: to cztery zakony, franciszkanie, dominikanie, augustianie i karmelici bosi. My jesteśmy zakonem par excellence, założonym przez dwóch papieży – Innocentego IV i potwierdzonym przez Aleksandra IV i jesteśmy takim prawdziwym „ordo”. A co to znaczy „ordo”? To znaczy porządek” – podkreśla augustianin.

Przyznaje, że słyszał o fakcie, iż po wyborze Leona XIV w Stanach Zjednoczonych – ale także i w Polsce - wzrosło zainteresowanie młodych mężczyzn wstąpieniem do augustianów. „To radość, ale należy rozróżnić, między euforią, a trwałą decyzją. Nie każdy augustianin zostanie papieżem, albo co najmniej biskupem, wręcz przeciwnie” – uśmiecha się o. Dawidowski. Dodaje jednak: „Za to w tym Papieżu widzimy znak od Boga, który mówi nam zakonnikom: Kościół was do czegoś powołał i teraz jest wasz czas.”

„Leon XIV. Papież na niespokojne czasy”

Autorzy: Wiesław Dawidowski OSA, Damian Jankowski

160 stron, okładka miękka

Cena 35 zł

Wydawnictwo Więź

Warszawa 2025