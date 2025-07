Asyż przygotowuje się do odpustu Porcjunkuli i Jubileuszu Młodzieży

Miasto św. Franciszka przygotowuje się do przyjęcia tysięcy pielgrzymów, którzy pod koniec lipca i w pierwszych dniach sierpnia przybędą do bazyliki Matki Bożej Anielskiej z okazji odpustu Porcjunkuli. Już w niedzielę 27 lipca w Asyżu odbędzie się natomiast spotkanie grup młodzieży, również z Polski, które przyjadą na Jubileusz Młodzieży w Rzymie. Wyczekiwanym momentem będzie także powitanie młodych ludzi biorących udział w corocznym marszu franciszkańskim.

Monika Nowak-López – Watykan

Miejsce, gdzie Biedaczyna z Asyżu otrzymał dar odpustu zupełnego, będzie przeżywało jedną z najbardziej intensywnych uroczystości. „Tzw. asyskie przebaczenie to otwarte drzwi do miłosierdzia, uniwersalne wezwanie, które gromadzi wiernych z całego świata, aby mogli doświadczyć pojednania i odnowy” – czytamy w opublikowanym przez franciszkanów z Umbrii komunikacie, w którym przypominają oni, że od 29 lipca do 4 sierpnia Asyż przyjmie tysiące pielgrzymów w bazylice Matki Bożej Anielskiej z okazji odpustu Porcjunkuli, przypadającego 2 sierpnia. W tym miejscu w 1216 r. Franciszek prosił Chrystusa, aby każdy wierny, który się wyspowiadał i okazał skruchę, mógł otrzymać całkowite przebaczenie grzechów, uzyskując w ten sposób łaskę zbawienia. Na prośbę Biedaczyny z Asyżu papież Honoriusz III zatwierdził ten przywilej. „Bracia moi, chcę was wszystkich wysłać do nieba!” – ogłosił Franciszek zgromadzonemu ludowi.

Przygotowania do odpustu

W dniach poprzedzających uroczystość odpustową, od 29 do 31 lipca, o godz. 21:15 będzie można wysłuchać refleksji przygotowanych przez bpa Paolo Martinellego, wikariusza apostolskiego Arabii Południowej. Na temat medytacji wybrano: „Pieśń brata Słońce: dojrzała wiara i zachwyt dziecka”. „W czasach naznaczonych wojnami i konfliktami, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, jego wiarygodny i pokojowy głos – czytamy w komunikacie – jest oczekiwany jako słowo nadziei, pocieszenia i dialogu”.

Przygotowano bogaty program odpustu

31 lipca katecheza pokutna o. Pietro Mariniego pomoże wiernym wyruszyć w drogę ku miłosierdziu z odnowionym sercem. 1 sierpnia o godz. 7:00 abp Domenico Sorrentino, ordynariusz diecezji Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino oraz Foligno, odprawi Mszę św. Tego samego dnia będzie przewodniczył nieszporom. O godz. 11:00 Eucharystii będzie przewodniczył o. Massimo Fusarelli, generał franciszkanów. 2 sierpnia, w dniu „asyskiego przebaczenia”, odbędzie się podpisanie Paktu Przyjaźni między sanktuariami Miłosierdzia: Porcjunkula – Collemaggio w obecności abpa Antonio D’Angelo, metropolity L’Aquili. Wieczorem pielgrzymi będą uczestniczyli w różańcu i tradycyjnej procesji aux flambeaux.

Spotkanie młodych

W niedzielę 27 lipca w Asyżu spotkają się grupy młodzieży, również z Polski, które od 28 lipca do 3 sierpnia będą brały udział w Jubileuszu Młodzieży w Rzymie. Młodzi zgromadzą się w bazylice Matki Bożej Anielskiej na wspólnym uwielbieniu.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów będzie przybycie 43. Marszu Franciszkańskiego, odbywającego się pod hasłem: „Tu speranza certa” (Ty, nadziejo pewna). 1 sierpnia w Asyżu zjawią się tysiące młodych pielgrzymów. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych, takich jak spektakle teatralne i koncerty. Marsz Franciszkański to pielgrzymka młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat, którzy pragną podjąć krótką duchową podróż, aby rozjaśnić swoje życie wewnętrzne i dotrzeć pieszo do Asyżu. Poprzez doświadczenie minimalizmu nawiązuje on do franciszkańskiego ubóstwa – uczestnicy zabierają do plecaka tylko niezbędne rzeczy, nocują w obiektach udostępnionych przez parafie, klasztory i gminy, śpiąc na ziemi w śpiworach. Co roku w marszu bierze udział kilka tysięcy młodych ludzi z całych Włoch i Europy. Jest to „piesza podróż” wzdłuż trasy, która w tym roku, z okazji Jubileuszu Młodzieży, dla wielu grup nie zakończy się w Asyżu, ale w Rzymie, na spotkaniu z Ojcem Świętym.