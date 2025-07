Altötting: rozpoczęło się Forum Benedykta XVI, o sensie świętości

W Altötting rozpoczęło się pięciodniowe Forum Benedykta XVI. Otworzył je kard. Kurt Koch, prefekt Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan. Podkreślił, że Kościół na nowo musi się nauczyć demonstracyjnego luksusu uwielbienia Boga. Gdzie Bóg jest wielbiony, człowiek wzrasta w swej godności, gdzie się Boga zakazuje, człowiek jest poniżany – powiedział szwajcarski kardynał.

Krzysztof Bronk – Watykan

Ulubione sanktuarium Benedyka XVI

Altötting to sanktuarium maryjne blisko związane z postacią Benedykta XVI. Niemiecki papież nazywał je jednym z bijących serc Europy. Nieopodal znajduje się Marktl Am Inn, miejscowość, w której się urodził się Joseph Ratzinger. Jego rodzina często pielgrzymowała do Czarnej Madonny z Altötting.

Sens świętości

Tematem Forum Benedykta XVI jest sens świętości. W Eucharystii na jego otwarcie kard. Koch wezwał wiernych, by dążyli do świętości ze wzrokiem utkwionym w Chrystusa i dając się prowadzić Maryi za rękę. Przypomniał, że to Ona jest pierwotnym obrazem Kościoła. Wszystko, co w Piśmie Świętym mówi się o Kościele, odnosi się przede wszystkim do Maryi, a Kościół, patrząc na Maryję, poznaje swoje przeznaczenie i misję.

Pierwsza w historii procesja eucharystyczna

Mówiąc o ewangelicznych scenach zwiastowania i nawiedzenia, kard. Koch zauważył, że Maryja przyjmując Jezusa tak bardzo jest przepełniona Słowem, że natychmiast chce Je przekazać i w pośpiechu udaje się do swej kuzynki. Watykański kardynał przypomniał, że jej podróż do Elżbiety Benedykt XVI określił mianem pierwszej w historii procesji eucharystycznej.