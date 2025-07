Prezydium Episkopatu Francji u Papieża Leona (@VATICAN MEDIA)

Abp de Moulins-Beaufort: ujawnienie nadużyć było znakiem Bożego miłosierdzia

W ujawnieniu nadużyć we francuskim Kościele zawsze widziałem przejaw Bożego miłosierdzia – mówi ustępujący przewodniczący Episkopatu Francji. Przypomina, że w Biblii miłosierdzie Boga polega na ujawnieniu grzechu, aby móc go przebaczyć, pod warunkiem jednak, że zostanie rozpoznany i wyznany, a grzesznik wyrazi skruchę. Zdaniem metropolity Reims to właśnie uporanie się Kościoła z kryzysem nadużyć stworzyło warunki dla aktualnego odrodzenia katolicyzmu we Francji.

Krzysztof Bronk – Watykan Nauczyć się bojaźni Bożej Abp Éric de Moulins-Beaufort stał na czele Episkopatu Francji przez ostatnich 6 lat. Jednym z głównych zadań, które przypadło na czas jego dwóch kadencji, było uporanie się z kryzysem po ujawnieniu nadużyć. Zapytany, czy są jakieś biblijne słowa, które towarzyszyły mu w pełnieniu tej misji, metropolita Reims wskazał na werset Psalmu 34: „Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej”. Zastrzegł, że nie chodzi tu o strach przed Bogiem, lecz właśnie o bojaźń, szacunek dla Boga, by imię Pańskie nie było pogardzane. Odpowiedzialność za własne czyny W wywiadzie dla telewizji KTO wspomniał, że kiedy poznał skalę nadużyć, stawiał sobie pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuścił, a zarazem wiedział, że Katechizm i teologia wskazują w odpowiedzi na wolność człowieka. Abp de Moulins-Beaufort przyznał, że dzięki temu kryzysowi lepiej zrozumiał, jak wielka jest odpowiedzialność człowieka za swoje czyny. Jezus zna słabość apostołów Pozwoliło mu to także zagłębić się w agonię Jezusa, która wynikała nie tylko z cierpień fizycznych, ale również ze świadomości, że apostołowie, którym przekazuje swoje dzieło, nie są w stanie sprostać temu zadaniu, a nawet mogą je zdeformować, wykorzystać dla własnych celów itd. Zarazem jednak Jezus zapewnia Kościół, że jest w stanie służyć temu, do czego został powołany, dziełu Bożemu, i że Bóg wzbudza ludzi, których potrzebuje do wykonania tego dzieła. Bóg pasł nas rózgą żelazną Abp de Moulins-Beaufort zauważył, że przez ostatnie lata Bóg pasł Kościół we Francji „rózgą żelazną”. Ale zarazem pozwolił mu też doświadczyć szczególnej łaski w postaci wzmożonego zainteresowania wiarą zwłaszcza ze strony ludzi młodych. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu można w tym widzieć znak, że Pan Bóg współpracuje z instytucją Kościoła, jego inicjatywami. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

