Wikariusz apostolski Aleppo: w Syrii panuje smutek, ale nie tracimy nadziei

Po niedzielnym zamachu w grecko-prawosławnym kościele w Damaszku bp Hanna Jallouf ponownie wyraził zaniepokojenie: „Ludzie się boją, wielu chciałoby opuścić kraj, ale władze zapewniły nas, że będą bronić chrześcijan. Jestem pewien, że przyszłość będzie lepsza niż przeszłość”.

Vatican News

„Zamach ten spowodował poważne problemy nie tylko z punktu widzenia stabilności społecznej i gospodarczej, ale także z punktu widzenia wiary”. W wywiadzie dla mediów watykańskich wikariusz apostolski Aleppo, bp Hanna Jallouf, wyraził smutek i zaniepokojenie po zamachu terrorystycznym, do którego doszło w niedzielę w stolicy Syrii w grecko-prawosławnym kościele św. Eliasza podczas wieczornej liturgii. Atak spowodował śmierć ponad 20 wiernych. „Przed zamachem terrorystycznym tylko 20 proc. ludności rozważało opuszczenie kraju. Teraz liczba ta wzrosła do 90 proc. Ludzie są coraz bardziej przerażeni” – przyznał biskup. Dodał także, że rząd syryjski zapewnił go, iż w przyszłości sytuacja się poprawi. „Rządzący – wyjaśnił – powiedzieli wszystkim chrześcijanom, aby byli spokojni, ponieważ ich życie i mienie będą chronione. Zapewnili również o możliwości swobodnego wyznawania wiary. Mamy naprawdę wielkie nadzieje”.

Walka ze strachem

Wikariusz apostolski Aleppo zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych swojego wikariatu: „Nie lękajcie się, przyszłość z pewnością będzie lepsza niż przeszłość. Ale to wymaga czasu, musimy być cierpliwi”. Do niedzielnego zamachu w Damaszku przyznała się sunnicka organizacja ekstremistyczna „Saraya Ansar al-Sunna”. Grupa ta zagroziła w poście opublikowanym w mediach społecznościowych „kolejnymi atakami”. Według informacji przekazanych przez rzecznika ministerstwa spraw wewnętrznych sprawca został aresztowany wraz z innymi członkami organizacji. Skonfiskowano również znaczną ilość broni i materiałów wybuchowych.

Kolejne eksplozje

Wczoraj w pobliżu bazy wojskowej położonej na wybrzeżu regionu Dżabla doszło do silnego wybuchu, który spowodował powstanie ogromnego słupa dymu. Nie jest jeszcze jasne, czy wybuch został spowodowany nalotem, czy też przez ładunek wybuchowy umieszczony wewnątrz obiektu. Gwałtowne wybuchy odnotowano również w dystrykcie Latakia.