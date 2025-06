Wierni Maryi – Wietnam pielgrzymuje do Tra Kieu

Ponad dziesięć tysięcy katolików z diecezji Da Nang w Wietnamie wzięło udział w jubileuszowej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Tra Kieu. Duchowe wydarzenie zorganizowano z okazji Roku Jubileuszowego. Arcybiskup Joseph Dang Duc nazwał Maryję „niewiastą Pięćdziesiątnicy” i wzorem Kościoła synodalnego, zdolnego spotykać się, słuchać i służyć bliźniemu.

Karol Darmoros

Maryja jako przewodniczka w wierze

Pielgrzymka do sanktuarium w Tra Kieu – miejsca objawień Matki Bożej sprzed 140 lat – zgromadziła tysiące wiernych, duchownych i osób konsekrowanych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup Joseph Dang Duc, stojący na czele archidiecezji Hue. W swoim kazaniu przypomniał, że Maryja „żyła w głębokiej relacji z Bogiem i Duchem Świętym, stając się wzorem dla apostołów i dla nas wszystkich”.

Jak dodał, to właśnie obecność Ducha Świętego podczas spotkań, liturgii czy pielgrzymek jest jest niezbędna do tego, by nie były to tylko wydarzenia społeczne. Dlatego też – apelował abp Dang Duc – pielgrzymka do Tra Kieu nie jest tylko aktem indywidualnym, ale wspólnotowym, by „odnowić powołanie misyjne”.

Kościół synodalny na wzór Maryi

Podkreślając znaczenie synodalności, arcybiskup Dang Duc nawiązał do nawiedzenia przez Maryję św. Elżbiety. Jak tłumaczył, to obraz Kościoła wychodzącego – gotowego słuchać i służyć. „Dzisiaj misja nie oznacza pozostawania zamkniętym w domu czy w kościele, ale jest zaproszeniem dla wszystkich, by wyjść naprzeciw biednym, cierpiącym i zepchniętym na margines, którzy potrzebują wsparcia, pocieszenia i zachęty, zaczynając od tych, którzy są tuż obok nas, w rodzinie lub społeczności” – wzywał arcybiskup archidiecezji Hue.

Tra Kieu – miejsce wiary i historii

Tra Kieu to szczególne miejsce dla katolików w Wietnamie. To tu w 1885 roku Matka Boża miała ukazać się na wieży kościoła, dodając odwagi parafianom broniącym się przed prześladowaniami.

W 1898 roku w Tra Kieu wybudowano świątynię na wzgórzu Buu Chau jako wotum wdzięczności Matce Bożej. Od tego czasu Tra Kieu stała się miejscem uznawanym za święte – wielu ludzi przybywa tam, by wzywać wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny.

31 maja 1971 roku ówczesny biskup Pierre Pham Ngoc Chi ogłosił Tra Kieu Maryjnym Centrum Diecezji Da Nang. Zgodnie z tradycją, co trzy lata diecezja obchodzi 31 maja Święto Matki Bożej z Tra Kieu.