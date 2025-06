W Katowicach rozpoczęło się 401. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Modlitwą popołudniową Liturgii Godzin rozpoczęło się 401. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w dniach 10-12 czerwca br. w Katowicach.

Obrady otworzyło słowo powitania Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy oraz administratora archidiecezji katowickiej bp. Marka Szkudło.

Przed rozpoczęciem obrad odbył się briefing dla mediów, który poprowadził rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Gościem briefingu był administrator archidiecezji katowickiej bp Marek Szkudło, który przedstawił obchody związane ze 100-leciem istnienia archidiecezji katowickiej. Hierarcha wyjaśnił, że głównym punktem obchodów będzie Msza św. w środę, 11 czerwca, o godz. 18.30, w archikatedrze katowickiej pod przewodnictwem legata papieskiego na obchody jubileuszowe kard. Kazimierza Nycza.

„Dla naszej archidiecezji stolicą duchową jest Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Sanktuarium znane ze stanowych pielgrzymek mężczyzn i kobiet” – mówił bp Szkudło, nawiązując do Mszy św., którą biskupi sprawowali we wtorek rano. „Abyśmy tak jak Maryja otworzyli się na Ducha Świętego, omawiając sprawy, które dotyczą Kościoła w Polsce i naszej Ojczyzny” – wyjaśnił.

Dodał, że w czwartek rano, 12 czerwca, będzie sprawowana Eucharystia w Wyższym Seminarium Duchownym, w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, „aby modlić się o powołania kapłańskie oraz o świętość dla tych, którzy poszli za Chrystusem”.

Z kolei Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ wskazał podczas briefingu, że na Zebraniu Plenarnym będą omawiane kwestie lekcji religii w szkole oraz katechezy parafialnej. „Ogłoszone przez Panią Minister Edukacji rozporządzenia, zgodnie z naszymi ustaleniami, są niezgodne z prawem, stąd też zostały skierowane odpowiednie wnioski do tego, by została sprawdza ich zgodność z Konstytucją i innymi aktami prawnymi w Polsce” – podkreślił. Dodał, że jest już jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał Rozporządzenie z lipca ub. roku za niezgodne z polskim prawem. „Czekamy w tej chwili na orzeczenie w sprawie drugiego rozporządzenia” – podkreślił.

„Drugi bardzo ważny temat to konieczność zmiany prowadzenia sposobu prowadzenia katechezy parafialnej” – przyznał Rzecznik Episkopatu i podkreślił zarazem, że „lekcje religii w szkole i katecheza to nie są rzeczy tożsame”.

Ks. Gęsiak wyjaśnił, że podczas obrad zostanie również podjęty temat utworzenia niezależnej kościelnej komisji ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego w Kościele w Polsce. „Wiemy bardzo dobrze, że prace nad powstaniem tej komisji są bardzo zaawansowane, ale jest to temat niezwykle złożony i bardzo delikatny, ponieważ dotyczy on osób z bardzo poważnymi zranieniami wewnętrznymi, a zatem waga podjętych rozwiązań jest nieporównywalna z wieloma innymi problemami” – przyznał.

Rzecznik Episkopatu wskazał, że potrzeba tu „ogromnej wrażliwości, ogromnej troski i wielkiej mądrości, by przygotowany kształt komisji, zakres jej działania i kompetencje zespołu, który będzie tę komisję stanowił, rzeczywiście pomógł rozwiązać te wszystkie trudne sprawy, a zarazem odpowiadał na potrzeby osób, które mają poczucie krzywdy” – wskazał ks. Gęsiak. Dodał jednocześnie, że Prymas Polski abp Wojciech Polak przedstawi aktualny stan prac nad powołaniem komisji.

Przed rozpoczęciem Zebrania Plenarnego członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski: abp Tadeusz Wojda SAC, abp Józef Kupny i bp Marek Marczak, oraz legat papieski na uroczystości jubileuszowe archidiecezji katowickiej kard. Kazimierz Nycz udali się pod pomnik poległych górników z Kopalni „Wujek”, gdzie zapalili znicze i złożyli kwiaty. Odwiedzili również Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Następnie biskupi koncelebrowali Mszę św. w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, której przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii bp Marek Szkudło, administrator archidiecezji katowickiej, zachęcił „do pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość oraz otwarcia umysłów i serc na Ducha Świętego, aby On sam wprowadził archidiecezję katowicką w nowe stulecie”.