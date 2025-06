W 2029 roku w Kolonii 750. rocznica pierwszej na świecie procesji Bożego Ciała

Za cztery lata, w 2029 roku w Kolonii celebrowana będzie szczególna rocznica. Minie 750 lat od pierwszej na świecie procesji Bożego Ciała, która miała miejsce właśnie w tym mieście. Metropolita koloński, kardynał Woelki przypomina o tym w liście pasterskim.

Tomasz Zielenkiewicz

Kardynał Rainer Maria Woelki przygotowuje archidiecezję kolońską do szczególnej rocznicy. W liście pasterskim opublikowanym wczoraj zwrócił uwagę, że w 1279 roku w Kolonii odbyła się pierwsza na świecie procesja Bożego Ciała – i dlatego za cztery lata będzie obchodzona 750. rocznica tego wydarzenia.

W Boże Ciało katolicy publicznie demonstrują swoją wiarę. Wyrażają w ten sposób przekonanie, że Jezus Chrystus jest wśród nich w postaci chleba i wina. Jako widoczny znak hostia jest uroczyście niesiona ulicami w monstrancji. „Od wieków uroczystość Bożego Ciała symbolizuje to, że Pan dzieli z nami nasze życie i żyje wśród nas” – napisał kard. Woelki w liście pasterskim z okazji Bożego Ciała.

„Podążajmy wspólnie drogą przygotowań do 2029 roku i uczyńmy tę drogę drogą odnowy – dla nas samych, dla naszych wspólnot, dla naszych wzajemnych relacji, dla naszej jedności z Panem” – czytamy w liście. Kardynał zachęcił do budowania relacji z Bogiem poprzez modlitwę, adorację i uczestnictwo w Eucharystii. Ta więź ma prowadzić do przemiany życia i większej troski o innych.

Kardynał zwrócił też uwagę na paradoks współczesnego świata: mimo rozwoju technologii i łatwości komunikacji, wiele osób, zwłaszcza młodych (46 proc. w wieku 16–30 lat) i starszych (26 proc. powyżej 75 lat), cierpi na samotność. Podkreśla, że sama „łączność” nie zastąpi prawdziwej bliskości.

Jubileusz będzie poprzedzony przygotowaniami. W Kolonii będą odbywały się coroczne festiwale wiary w dni po Bożym Ciele. Pod hasłem „przyjdźcie i zobaczcie” w 2025 roku po raz pierwszy odbędzie się taki festiwal. W jego ramach odbędą się wykłady, warsztaty, występy muzyczne. Zaplanowano też nabożeństwa. Wydarzenie ma inspirować uczestników i zachęcać ich do podążania drogą wiary.

