Tam Maryja mówiła po polsku. 148 lat od objawień w Gietrzwałdzie

„Do Matki nie powinno się zapraszać. Do Matki się po prostu jedzie, bo Matka czeka na nas” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News ks. Przemysław Soboń, kanonik laterański, kustosz sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie. 27 czerwca przypada 148. rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej dwóm dziewczynkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.

Karol Darmoros

To jedyne w Polsce miejsce, gdzie Kościół uznał objawienia maryjne a sanktuarium przygotowuje się do wielkiego jubileuszu 150-lecia ukazania się Matki Bożej.

Spotkanie z Papieżem

Podczas środowej audiencji generalnej ks. Przemysław Soboń przekazał Papieżowi Leonowi XIV kopię figury Matki Bożej z kaplicy objawień. Ojciec Święty serdecznie pozdrowił pielgrzymów oraz błogosławił wszystkim, a szczególnie uczestnikom uroczystości rocznicowych.

Ks. Przemysław Soboń podczas spotkania z Ojcem Świętym Leonem XIV

Coraz więcej pielgrzymów

Do warmińskiego sanktuarium przybywa coraz więcej pielgrzymów. Jak podkreśla ks. Przemysław Soboń CRL, liczba grup w tym roku niemal podwoiła się w porównaniu do roku poprzedniego. „To napawa nas optymizmem i radością, że orędzie gietrzwałdzkie, które Matka Boża objawiła w 1877 roku dwóm dziewczynkom, kierując je w języku polskim, jest coraz bardziej znane” – mówi ks. Soboń. Jak dodaje, pielgrzymów, którzy w Gietrzwałdzie są po raz pierwszy, zachwyca wyjątkowość tego sanktuarium. „To miejsce skromne, ciche, bez przepychu, otoczone piękną warmińską naturą. Ma wyjątkowy charakter. Cieszy oko i serce. Duch modlitwy i specyficzna duchowość unosząca się w powietrzu sprawiają, że pielgrzymi chcą tu wracać” – zaznacza.

Różaniec jako odpowiedź

Na pytania dziewczynek, Maryja w Gietrzwałdzie odpowiadała niezmiennie – wskazując na różaniec. „Kiedy pytały o powołania kapłanów w parafiach czy o ustanie pijaństwa, Matka Boża mówiła: odmawiajcie różaniec. Wszystkie pytania kończyły się tą samą odpowiedzią. I te problemy są aktualne również dzisiaj” – podkreśla ks. Soboń. Pytana o to, co jest ważniejsze – Msza Święta czy różaniec – Maryja wskazała jednoznacznie na Eucharystię. „To wezwanie, które wybrzmiewa z Gietrzwałdu jest niezwykle aktualne. I to zapewnienie Matki Bożej, że nie pozostawi nas samych, że zawsze będzie z nami, rzeczywiście jest w gietrzwałdzkim sanktuarium odczuwalne” – podkreśla ks. Soboń.

Przygotowania do jubileuszu

Z racji zbliżającej się 150. rocznicy objawień, trwa nowenna gietrzwałdzka. Jednym z centralnych punktów duchowych przygotowań jest powstająca kaplica wieczystej adoracji. „Chcemy, by Pan Jezus Eucharystyczny był adorowany – nie tylko wystawiony. Dążymy do tego, by 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu byli tu pielgrzymi, parafianie, goście, którzy będą modlić się w tym miejscu” – mówi proboszcz gietrzwałdzkiej parafii Narodzenia NMP. Rytm przygotowań uzupełniają procesje, nabożeństwa i czuwania z udziałem pielgrzymów. Wszystko po to, by – jak podkreśla ks. Przemysław Soboń CRL – coraz mocniej wybrzmiewało gietrzwałdzkie orędzie Maryi.

Czekając na beatyfikację

W ramach jubileuszu 150-lecia Gietrzwałd czeka także na decyzję Ojca Świętego w sprawie wyniesienia na ołtarze Barbary Samulowskiej – jednej z wizjonerek. „Proces beatyfikacyjny trwa. Jest podpisany dekret o heroiczności cnót. Mamy nadzieję, że jubileusz 150-lecia będzie połączony z ceremonią beatyfikacji” –mówi ks. Przemysław Soboń CRL.

Tegoroczne uroczystości

Obchody 148. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie rozpoczną się w piątek 27 czerwca i potrwają aż do sobotniego wieczoru. W programie znalazły się m.in. Droga Krzyżowa, procesja z figurą Matki Bożej, adoracje, wykłady oraz koncert ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a kulminacyjnym punktem będzie uroczysta Eucharystia i całonocne czuwanie modlitewne.