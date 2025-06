Św. Jan Maria Vianney niegasnącą inspiracją dla kapłanów

W stulecie kanonizacji proboszcza z Ars przypomniano o wielkości jego wiary i świadectwa. „Skromna parafia na francuskiej wsi stała się duchowym centrum Europy” – powiedział prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa kard. Lazzaro Heung-sik You. Przeslanie południowokoreańskiego hierarchy wyświetlono podczas sobotniej Mszy świętej w sanktuarium w Ars-sur-Formans.

Karol Darmoros

Ponad 100 lat kultu

Jan Maria Vianney został kanonizowany przez Papieża Piusa XI 31 maja 1925 roku. Wówczas Ojciec Święty ogłosił proboszcza z Ars „niebiańskim patronem wszystkich kapłanów świata”. „Święty Proboszcz z Ars był pokornym kapłanem, ale wielkim przed Bogiem, bo żył z miłością i oddaniem wobec innych” – podkreślił kardynał You. Jak dodał, Ars stało się duchowym centrum Europy, gdyż św. Jan Maria Vianney stawiał Boga „na pierwszym miejscu, bez kompromisów”.

Kapłan z sercem pasterza

Zdaniem południowokoreańskiego hierarchy św. Jan Maria Vianney był wzorem kapłaństwa „zrodzonego z modlitwy, Eucharystii i spowiedzi – nie z prestiżu”. Prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa podkreślił, że proboszcz z Ars „z sercem pasterza” prowadził tysiące ludzi. „Zaprasza nas, by się nie zniechęcać, ale przeżywać nasze kapłaństwo z radością, pokorą i odwagą” – zaznaczył kard. You, dodając, że wsparcie wiernych przez „modlitwę, szacunek i serdeczność” jest niezbędne dla każdego księdza.

Cicha nadzieja świata

W Roku Jubileuszowym kard. You zachęcił kapłanów do patrzenia na św. Jana Marię Vianneya jak na „towarzysza drogi, cichy drogowskaz prowadzący do tego, co istotne”. Wezwał też kapłanów, by ci nie bali się być słabi. „Nie lękajcie się, jeśli nie zawsze jesteście rozumiani. Sam proboszcz z Ars był uważany za ‘zbyt prostego’ do misji kapłańskiej, a jednak Bóg powierzył mu serca tysięcy ludzi” – przypomniał.

Na zakończenie kardynał podziękował wiernym za wspieranie swoich duszpasterzy i zachęcił do modlitwy za powołania. „Nie z przyzwyczajenia, ale z miłości. Nie z obowiązku, ale z powołania” – dodawał. Kard. You zachęcił ponadto, by prosić św. Jana Vianneya, aby „nauczył nas żyć wiarą autentycznie, bez skrótów i pozorów” i by pomagał kapłanom stawać się „ludźmi modlitwy, słuchania i radości”.

Patron proboszczów

Święty Jan Maria Vianney żył w latach 1786–1859. Był francuskim kapłanem, znanym jako Proboszcz z Ars. Słynął z głębokiej pobożności, gorliwości w sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza spowiedzi oraz życia pełnego pokory i umartwienia. Został wyniesiony na ołtarze w 1905 roku przez Papieża Piusa X, a kanonizowany 20 lat później przez Piusa XI. W 1929 roku ogłoszono go patronem proboszczów na całym świecie.