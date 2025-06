Relikwie bł. ks. Streicha wprowadzone do rzymskiego Sanktuarium Nowych Męczenników

2025.06.25 Wprowadzenie relikwii bł. ks. Stanisława Streicha do Bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej

Podczas Mszy św., sprawowanej przez polskich biskupów i kapłanów w Bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, wprowadzono do świątyni relikwie bł. ks. Stanisława Kostki Streicha, beatyfikowanego 24 maja br. w Poznaniu. To kolejny Polak, który będzie czczony w rzymskim Sanktuarium Nowych Męczenników, ustanowionym w 2000 r. przez Jana Pawła II.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Wdzięczność za beatyfikację

Jak podkreślił na początku Mszy św. abp Zbigniew Zieliński, podarowanie relikwii włoskiemu sanktuarium, w którym znajdują się relikwie i pamiątki współczesnych męczenników i świadków wiary, to wyraz wdzięczności za niedawną beatyfikację ks. Stanisława Streicha – jedną z pierwszych, jaka odbyła się w pontyfikacie Papieża Leona XIV. „Przywiezione tutaj relikwie sprawiają, ze to, co stało się nie tak dawno w Poznaniu, gdy został wyniesiony na ołtarze ks. Stanisław Streich, teraz ma swe dopełnienie poprzez szczególną łączność z Wiecznym Miastem i złożenie tych relikwii w duchu wdzięczności, ale też łączności z Ojcem Świętym, z Rzymem” – mówił metropolita poznański.

Msza św. z wprowadzeniem relikwii bł. ks. Streicha do Bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej

Miejsce naznaczone historią Polski

Z kolei w homilii emerytowany metropolita poznański abp Stanisław Gądecki przypomniał najpierw o wyjątkowych związkach z historią Polski świątyni, będącej dziś Sanktuarium Nowych Męczenników: od pierwszego kościoła, ufundowanego w tym miejscu przez cesarza Ottona III dla uczczenia św. Wojciecha i jego relikwii, przez rok 2000, kiedy Jan Paweł II ustanowił w znajdującej się tu obecnie Bazylice św. Barłomieja Santkuarium Nowych Męczenników, po kolejnych Polaków, których relikwie są wprowadzane do świątyni i w niej czczone.

„To miejsce ma być czymś więcej, niż tylko zbiorem pamiątek. To dziedzictwo. Miejsce, w którym nowe pokolenia chrześcijan przejmują od tych, które już odeszły, najważniejszą część ich przesłania” – mówił, a cytując założyciela Wspólnoty Sant’Egidio, Andreę Riccardiego, przypomniał, że chodzi tu o „dziedzictwo życia”.

W rzymskiej świątyni są dziś przechowywane m.in. relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, błogosławionych męczenniczek z Nowogródka ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu czy błogosławionych męczenników z Pariacoto, o. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka.

Chrześcijanin – wezwany do dawania świadectwa

Mówiąc o bł. ks. Stanisławie Streichu, abp Gądecki przypomniał jego własne słowa, mówiące o pragnieniu świętości a także znaczenie jego męczeńskiej śmierci z rąk mordercy, 27 lutego 1938 r. podczas sprawowania Mszy św. dla dzieci. „Ofiara życia ks. Streicha – zbiegająca się w czasie z męczeństwem tysięcy chrześcijan w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, w Hiszpanii i Meksyku – stanowiła zapowiedź bliskiej agresji na cywilizację europejską, której dopuszczą się wkrótce dwa sprzymierzone ze sobą totalitaryzmy” – wyjaśniał.

Podkreślił, że ów błogosławiony jest „przyjacielem u Boga”, którego wstawiennictwu można zawierzać wszystkie sprawy Polaków, Polski i świata. Wyraził nadzieję, że obecność jego relikwii w rzymskiej świątyni przyczyni się do „większej chwały Chrystusa i Kościoła oraz do większego uświadomienia sobie obowiązku świadectwa, jakie każdy chrześcijanin winien jest składać każdego dnia (...) nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar”.

Relikwiarz bł. ks. Stanisława Streicha

Relikwiarz, niczym „kartka z kalendarza”

Relikwiarz, w którym znajdują się relikwie 1. stopnia bł. ks. Stanisława Streicha, ma kształt otwartej księgi – lekcjonarza, otwartego na czytaniach z Mszy św., podczas której polski kapłan został zamordowany: hymnu o miłości z 1 Listu do Koryntian i fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącego o trzeciej zapowiedzi Męki Chrystusa oraz uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem.